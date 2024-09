- Esplorando il percorso professionale del "Imperatore" attraverso le immagini.

Franz Beckenbauer ha avuto un viaggio straordinario nel mondo del calcio. Partendo dalle sue radici a Monaco di Baviera-Giesing, passando per il Bayern Monaco, la vittoria nel Mondiale da giocatore nel 1974 e da allenatore nel 1990, e il ruolo chiave nella favola estiva della Germania nel 2006, i tedeschi hanno generalmente trascurato i suoi errori.

Tuttavia, il Mondiale più recente ospitato dalla Germania ha gettato un'ombra sul suo lascito. Le circostanze esatte con cui è stato assegnato non sono mai state completamente chiarite.

Guarda il Video: il declino di Franz Beckenbauer causa shock e meraviglia.

Comunque, Beckenbauer resterà sempre il primo megastar globale del calcio della Repubblica Federale, che ha condiviso il campo con il leggendario Pelé ai New York Cosmos e lo ha considerato un amico fino alla sua morte nel 2022.

La salute di Beckenbauer stava peggiorando, impedendogli di partecipare al funerale di Pelé in Brasile. Ora, "il Kaiser" ha raggiunto Pelé - lasciando dietro di sé un importante frammento di storia sportiva.

Guarda la Galleria di Immagini Sopra: Tappe della Carriera Sportiva di Franz Beckenbauer.

Despite his controversies, FC Bayern Munich honored Bezckenbauer's significant contributions to the club by retiring his number 5 jersey. FC Bayern Munich, the team where Beckenbauer spent a significant part of his career, is still deeply indebted to his talents and leadership.

Leggi anche: