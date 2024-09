Esplora l'individuo creativo che trasforma le palline da tennis in mobili funzionali.

Almeno, questo è l'obiettivo della designer ecologica belga Mathilde Wittock, che crea mobili su misura utilizzando palle da tennis usate. Le chaise longues minimaliste e contemporanee di Wittock non hanno cuscini, tranne che per l'imbottitura di 500 palle da tennis posizionate con cura. Le panche di un metro seguono lo stesso schema, sfoggiando circa 270 palle che sono sia eleganti che strutturalmente solide.

"Ci vogliono circa 24 processi di produzione diversi per creare una palla da tennis, che richiede circa cinque giorni. Poi ha una vita breve", ha condiviso Wittock con CNN durante una chiamata da Bruxelles. "Stavo guardando alle palle da tennis perché gioco a tennis anch'io, quindi so che c'è tanto spreco".

Si stimano circa 300 milioni di palle da tennis prodotte ogni anno, e quasi tutte finiscono in discarica, impiegando oltre 400 anni per decomporre. Il recente US Open ne ha utilizzate circa 70.000, con Wimbledon che segue da vicino con 55.000. Wittock stima che la vita di una palla sia di soli nove giochi, a seconda del livello di tennis giocato. "Anche se sono contenute nella loro scatola, se la scatola è stata aperta, il gas all'interno delle palle da tennis verrà rilasciato nel tempo", ha spiegato. "Eventualmente si sgonfieranno e non ti resterà altra scelta che smaltirle".

Wittock impiega circa tre o quattro settimane per costruire una sedia, che vende a $2.900. Ogni palla viene tagliata e tinta a mano, con i colori selezionati con cura per abbinarsi allo spazio del cliente. Dopo numerosi tentativi ed errori, è riuscita a manipolare la forma della palla nascondendone i tratti distintivi. "Dovevo trovare un'assemblaggio che alterasse l'aspetto distintivo delle palle da tennis", ha detto. "È gialla con linee bianche. Come faccio a distorcere quella relazione?"

L'esplorazione del potenziale di design dell'attrezzatura sportiva di Wittock è iniziata mentre studiava alla Central Saint Martins art school di Londra. "Mi interessava molto l'eco-design e da dove provenivano i miei materiali", ha detto a CNN. "E ho realizzato che era sempre molto complicato rintracciare la storia dei materiali. Non sai mai da dove vengono o come sono stati elaborati. Mi sono arrabbiata per questo".

Oggi, Wittock ottiene tutti i suoi materiali attraverso donazioni dei club di tennis. Le collezioni sono iniziate modestamente, con solo 10 palle donate alla volta, ma sono cresciute rapidamente. Ora, lavora con la Federazione di Wallonia a Bruxelles, che le ha dato la loro intera scorta - circa 100.000 palle. "Basta per qualche mese", ha detto. "Se le cose diventano fuori controllo. Magari nove mesi, perché ho un ritmo di taglio di palle da tennis. Posso farne 1.800 alla settimana".

Ma i suoi obiettivi vanno oltre la creazione. In effetti, Wittock dà ancora più importanza a come i suoi pezzi vengono smontati. "Sono un'eco-designer", ha detto. "L'eco-design è sulla circolarità. Puoi usare materiali eccellenti con basse emissioni di carbonio o materiali riciclati, ma devi considerare il ciclo di fine vita del prodotto. Se non è un cerchio e non puoi riutilizzare quegli elementi, non è eco-design. È addirittura peggio, perché sono nuovi materiali". Alla fine della vita dei suoi mobili, Wittock può smontare le palle da tennis interconnesse (che non richiedono colla per legarle) per riciclarle. La lanugine può essere bruciata e la gomma può essere tritata per produrre materassini per playground saltellanti.

La sua prossima sfida? Entrare nelle "tens of thousands of tennis clubs" in North America. "Ho così tante persone interessate negli Stati Uniti", ha detto Wittock. "Sto davvero pensando di andare lì e iniziare il riciclo". Quindi la prossima volta che guardi un torneo, non scoraggiarti per le palle abbandonate - il loro ciclo di vita potrebbe appena iniziare.

