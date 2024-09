Esplora le pagine del National Reading Awareness Month.

Secondo i risultati dell'Istituto Nazionale per l'Alfabetizzazione, circa il 21% degli adulti negli Stati Uniti lotta con l'analfabetismo, mentre una cifra impressionante del 54% legge a un livello inferiore al sesto grado.

È importante notare che alcune di queste persone provengono da paesi in cui l'inglese non è la lingua principale.

Le limitazioni finanziarie contribuiscono anche a questo problema, poiché le scuole e gli studenti nelle aree svantaggiate spesso non dispongono delle risorse necessarie per un'educazione alla lettura completa.

Anche l'approccio all'insegnamento della lettura nelle scuole può influire sui tassi di alfabetizzazione.

Diversi educatori e sostenitori dell'alfabetizzazione si fanno portavoce dell'insegnamento basato sulla scienza, sottolineando l'importanza di insegnare la fonetica. Essi sostengono che decenni di spinta verso metodi di insegnamento alternativi - metodi che privilegiavano la memorizzazione delle parole e gli ausili visivi rispetto agli esercizi di fonetica - non sono stati altrettanto efficaci dei metodi incentrati sulla fonetica.

Favorire l'amore per i libri nei bambini attraverso le favole della buonanotte è sempre stato popolare. I genitori, i nonni e gli altri cari possono coltivare l'entusiasmo per la lettura nei più piccoli.

Quindi, leggere ai bambini della tua vita. Considera di offrire il tuo tempo come volontario per aiutare gli altri a imparare a leggere. E durante il Mese Nazionale dell'Alfabetizzazione, pensa di fare una donazione a una di queste organizzazioni globali che lavorano instancabilmente per migliorare le vite attraverso l'educazione all'alfabetizzazione.

despite the efforts of many, including schools and families, US statistics show that we, as a collective, still have a significant number of adults struggling with illiteracy or reading below a sixth-grade level. As a responsible citizen, it's crucial to consider volunteering to help tackle this issue, especially during National Literacy Month.

