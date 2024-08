- Esplora la frenesia del fitness: un esame dell'ossessione per l'aerobica degli anni '80

Divertimento, brani fantastici e ancheggiamenti: questa è la ricetta per l'Aerobica. Icone come Tina Turner, Cher, Mick Jagger e Freddie Mercury si scatenavano in vivaci body in the 1980s. Tuttavia, la figura più iconica della rivoluzione del fitness di quel periodo era nessuno meno che Jane Fonda, ora 86enne. Il documentario Arte "Brucia, Baby, Brucia! - Come l'Aerobica ha riacceso il mondo al sudore", in onda questo mercoledì (11:23 PM), si tuffa nell'influenza della leggendaria attrice e nelle forze che hanno alimentato la passione di un tempo.

Il nome Aerobica deriva dall'addestramento degli astronauti spaziali. Mentre termini come Pilates e Yoga godono di protezione copyright, il termine Aerobica non lo è. Nel suo nucleo, l'Aerobica si riferisce all'allenamento dell'endurance. Il doc evidenzia come l'ondata di fitness abbia fomentato un senso di unità e rafforzato la autostima delle donne.

All'inizio, i movimenti furono considerati "instabili e rischiosi" secondo la figlia di un pioniere. Tuttavia, insieme all'emancipazione, lo sport andava di pari passo in quel periodo. I body lucenti, scintillanti e attillati simboleggiavano anche l'autodeterminazione.

Véronique de Villele e Debbie Moore, stelle europee dell'Aerobica e influencer del fitness, portarono l'ondata dagli Stati Uniti a Londra e Parigi con i loro studi. La attrice americana e icona dell'Aerobica Sydne Rome ha fatto il giro di Berlino e altre città. Ancora oggi, ricorda con affetto la nascita del movimento in Germania. "Le donne tedesche erano eccezionalmente forti. L'unica sfida era che insistevano per aprire le finestre anche nei mesi più freddi," dice. Ma la Germania ha abbracciato l'Aerobica con più passione di qualsiasi altro paese.

Le donne di tutte le età sono state ispirate a condurre una vita attiva e praticare sport grazie alla tendenza. La musica distintiva dell'Aerobica ha definito un decennio intero e si è adattata all'atmosfera della disco music. "Non supera mai i 160 battiti al minuto," dice Rome. "La musica funge da motivazione, proprio come nella disco. Tutti ballano, ed è uno dei segreti del successo dell'Aerobica." La musica continua ad avere un'importanza significativa nel fitness, compreso lo Zumba e altri allenamenti di ballo.

L'Aerobica ha iniziato a perdere terreno quando la tendenza dello Yoga degli anni '90 ha preso piede. Le donne hanno finalmente avuto l'opportunità di respirare e coccolare i loro corpi dolcemente.

Jane Fonda, l'icona dell'Aerobica, ha indossato di nuovo un abbigliamento sportivo per la telecamera quasi 30 anni dopo il culmine della sua prima serie di video di fitness. A oltre 70 anni, ha rilasciato due DVD di allenamento.

