- Esplora anche ulteriori riferimenti a Caspar David Friedrich e Johann Wolfgang von Goethe a Weimar.

La Klassik Stiftung Weimar sta per presentare, per la prima volta in una mostra unica, opere d'arte come dipinti, disegni e stampe di Caspar David Friedrich dalla sua collezione. La mostra speciale intitolata "Caspar David Friedrich, Goethe e il Romanticismo a Weimar" presso il Schillermuseum, prevista per l'apertura il 22 novembre, metterà in evidenza anche il ruolo di Weimar come centro per l'arte e la letteratura romantica, come dichiarato dalla fondazione. Si prevede che il legame intricato tra Friedrich e il poeta laureato di Weimar Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) attirerà un grande pubblico.

La mostra ospiterà anche creazioni di altri artisti dell'epoca romantica, tra cui Caroline Bardua (1781-1864), che ha dipinto i ritratti sia di Goethe che di Friedrich, e il primo romantico Philippe Otto Runge (1777 - 1810). Gli ospiti entusiasti possono attualmente prenotare i biglietti per la mostra, che si terrà fino al 2 marzo 2025.

Il pittore e illustratore tedesco Caspar David Friedrich è nato nel 1774 a Greifswald. La sua residenza principale era a Dresda fino alla sua morte nel 1840. Per celebrare il 250º anniversario della sua nascita, sono in corso mostre che presentano celebri opere romantiche tedesche di Friedrich in diverse sedi.

