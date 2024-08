- Esperto: l'oropouche non si diffonderà in Europa

Esperto di zanzare Helge Kampen considera il rischio di diffusione della febbre di Oropouche, diffusa in Sud America, in Germania o in altri paesi europei, trascurabile. "Non ci sono indicazioni che le zanzare native o le zanzare mordaci potrebbero trasmettere il virus dell'Oropouche", ha dichiarato il ricercatore dell'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI) di Greifswald all'agenzia di stampa tedesca. Kampen è a capo dell'Istituto di Medicina delle Infezioni del FLI.

L'Istituto Robert Koch (RKI) ha recentemente segnalato i primi due casi registrati di febbre di Oropouche in Germania. Entrambi i casi riguardavano individui provenienti dalla Sassonia e dal Baden-Württemberg che erano tornati da Cuba.

Le donne in gravidanza potrebbero voler evitare i viaggi

Ci sono state epidemie di febbre di Oropouche in aumento in America Latina e centrale dal tardo 2022, secondo l'Istituto Robert Koch. Il Brasile ha già registrato oltre 7.000 casi confermati in laboratorio e almeno due morti legati al virus. L'Istituto Robert Koch consiglia alle donne in gravidanza di evitare i viaggi nelle aree attualmente colpite.

L'Istituto Robert Koch considera estremamente improbabile la diffusione del virus dell'Oropouche in Germania. Il virus viene trasmesso principalmente in America Latina da Culicoides paraensis, una piccola mosca della famiglia delle zanzare mordaci che non esiste al di fuori del Sud America. Secondo il biologo Kampen, il virus dipende da cosiddetti ospiti reservoir, che sono specie animali che non si trovano in Europa, come alcune specie di scimmie o il bradipo.

Portare il repellente per zanzare in Brasile

Il Brasile sta attraversando la più grande epidemia di febbre dengue a livello nazionale della sua storia, con quasi tutti gli stati colpiti e 14 stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza, secondo il Ministero degli Affari Esteri federale. Nel suo opuscolo di consigli per i viaggi e la sicurezza per il paese, il Ministero degli Affari Esteri federale consiglia ai viaggiatori di portare con sé il repellente per zanzare dalla Germania in Brasile.

Se i viaggiatori riportano la febbre dengue, questo virus potrebbe teoricamente essere ulteriormente diffuso in Germania dalle zanzare tigre asiatiche. Tuttavia, non è ancora stato segnalato un solo caso noto di trasmissione della febbre dengue o di qualsiasi altro agente patogeno dalle zanzare tigre in tutta la Germania, ha detto Kampen. Gli enti sanitari competenti degli stati devono comunque garantire che la densità di popolazione degli insetti rimanga il più bassa possibile.

"La zanzara tigre è una zanzara molto poco volante che difficilmente si allontana dal suo luogo", ha detto il ricercatore. Attualmente, ci sono particolarmente molte popolazioni nei giardini

