- Esperto: il territorio sta facendo progressi nella prevenzione degli incendi boschivi

Progressi nella prevenzione degli incendi boschivi nel sud-ovest

Il sud-ovest sta compiendo significativi progressi nella prevenzione degli incendi boschivi, secondo gli esperti. Sono ora disponibili mappe dettagliate dei pericoli per ogni distretto, che mostrano le aree in cui gli incendi potrebbero diffondersi rapidamente e intensamente, come riferito da Christoph Hartebrodt, a capo del dipartimento di Economia Forestale dell'Istituto di Ricerca Forestale del Baden-Württemberg (FVA), a Friburgo. Queste mappe si basano sui dati dei satelliti.

Il sud-ovest ha una alta percentuale di alberi decidui, con solo circa il sei percento delle aree forestali considerate particolarmente problematiche in termini di rischio di incendi. Si tratta spesso di giovani conifere, ha detto l'esperto forestale. Questo sei percento si applica alle normali condizioni meteorologiche. "Se c'è una lunga siccità, ogni foresta brucerà."

Squadre Antincendio Boschivo

Lo stato ha anche creato le cosiddette squadre antincendio boschivo, in cui i forestali lavorano insieme al rispettivo capo dei vigili del fuoco della città o del distretto. "Abbiamo creato un'istituzione probabilmente unica con queste squadre", ha riassunto Hartebrodt.

Gli esperti hanno a lungo sottolineato che la silvicoltura e la lotta antincendio devono lavorare più strettamente insieme per quanto riguarda gli incendi boschivi. "Possiamo ridurre la frequenza degli incendi attraverso le informazioni e la prevenzione."

La primavera umida non è un aiuto duraturo

L'assunto che il problema degli incendi boschivi sia risolto dopo una primavera umida non è del tutto corretto, ha detto l'esperto forestale. "Il materiale sottile nel bosco può asciugarsi di nuovo dopo pochi giorni." La chiave è l'indice di pericolo di incendio boschivo. Questo prevede un pericolo medio (fase 3) quasi in tutto lo stato questa settimana, e localmente un pericolo alto (fase 4). L'indice varia da 1 ("pericolo molto basso") a 5 ("pericolo molto alto").

L'influenza umana è cruciale negli incendi, con la negligenza che gioca un ruolo significativo, secondo le statistiche. La proporzione di incendi causati dai fulmini è trascurabile.

Lo scorso anno, il ministro delle Foreste dello Stato Peter Hauk (CDU) ha messo in guardia dal pericolo di incendi boschivi e vegetazione. "A causa del cambiamento climatico, il rischio di incendi boschivi nello stato è significativamente aumentato nel complesso."

25 ettari di foresta in fiamme

Nel contesto del riscaldamento globale, il rischio di incendi boschivi sta aumentando in molte regioni, come rilevato dall'IPCC. Mentre un clima più caldo può portare a più pioggia, compresa la pioggia intensa, i periodi senza pioggia si stanno anche allungando. In aree già secche come la Germania nord-orientale, il rischio di periodi di siccità è in aumento. In vegetazione estremamente secca, gli incendi boschivi possono diffondersi più rapidamente.

Leggi anche: