- Esperti: "Vale il volontariato"

Il volontariato in Sassonia-Anhalt è tornato ai livelli pre-Corona, secondo l'analisi dell'agenzia statale per il volontariato. Dopo il primo lockdown e le restrizioni dei contatti sociali, l'impegno è sorprendentemente ripreso in modo positivo, ha detto Jan Greiner, co-direttore. Non solo i club sportivi hanno registrato un boom, ma anche i progetti di sostenibilità e protezione dell'ambiente stanno emergendo. "Il Coronavirus non ha lasciato danni duraturi." Tuttavia, ci sono deficit nell'impegno nel servizio di soccorso, nella brigata dei pompieri volontari nelle zone rurali e nell'istruzione.

Ricevimento nel Giardino della Cancelleria di Stato

Il governo statale ha invitato oggi 100 volontari e i loro partner a un ricevimento nella Cancelleria di Stato per esprimere la loro gratitudine. Tra gli ospiti ci sono esperti di funghi, conservazionisti della natura, clown degli ospedali, sostenitori della brigata dei pompieri bambini, persone del lavoro di integrazione, un uomo che gestisce un cantiere per bambini in un asilo, attivisti delle pietre d'inciampo e pompieri volontari. Saranno invitati a conversare tra di loro e con i membri del governo.

Il 37% delle persone in Sassonia-Anhalt si impegna nel servizio comunitario, ha detto Greiner. I 14-19enni rappresentano una quota particolarmente grande, con quasi il 60% coinvolti in sport e associazioni giovanili. "I giovani di oggi sono impegnati!" Secondo Greiner, i giovani costituiscono il gruppo più grande. Tra le persone over 60 ci sono circa la metà dei volontari. Piani di vita individuali, problemi di salute e la mancanza di una lunga tradizione di impegno civico in Sassonia-Anhalt a causa della sua storia della DDR svolgono un ruolo.

L'impegno cambia nel corso della vita

Jan Greiner parla di una "biografia dell'impegno": coloro che si impegnano da bambini e adolescenti di solito continuano a farlo da adulti. Tuttavia, ci sono anche sviluppi nel tempo: dopo la scuola, l'impegno spesso passa in secondo piano e poi aumenta nuovamente con l'attività professionale, la famiglia e l'integrazione sociale.

Le indagini mostrano che il 30% delle persone può immaginare di impegnarsi se le condizioni quadro sono giuste. Sono necessari il sostegno per i volontari e i volontari, nonché punti di contatto e meno burocrazia. I volontari non vogliono sentirsi solo come coloro che compensano i deficit, ad esempio i genitori nelle scuole insalubri.

Un aspetto importante è il riconoscimento e l'apprezzamento dell'impegno - il denaro di solito non gioca un ruolo. Può trattarsi di spazi che possono essere utilizzati o talvolta di attrezzature dal cortile. Tuttavia, l'ingresso gratuito alla piscina è anche concepibile, ha detto Greiner. C'è tanto impegno in molti settori in Sassonia-Anhalt che spesso viene trascurato.

