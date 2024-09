Esperti in materia di migrazione: il rifiuto di ingresso è vietato

Critici condannano pesantemente le proposte di rimpatriare subito i rifugiati ai confini della Germania. L'Istituto per le Migrazioni si dissocia, affermando: "Il recente dibattito sull'espulsione dei richiedenti asilo direttamente ai confini della Germania rappresenta un tipo dannoso di populismo nella discussione sulla politica migratoria". Inoltre, sostengono: "La struttura legale attuale indica chiaramente che l'espulsione dei richiedenti asilo è illegale".

L'Istituto è anche contrario all'idea di dichiarare uno stato di emergenza sotto i trattati europei per autorizzare le espulsioni ai confini. Affermano: "Tutti i tentativi passati di eludere la legge UE utilizzando questo metodo sono stati respinti dalla Corte di Giustizia dell'UE (CGUE)". Invocare un'emergenza, secondo loro, è un approccio rischioso e puramente strategico.

L'Istituto aggiunge: "Le conseguenze di una politica che espelle i richiedenti asilo ai confini della Germania sono incerte". Dal punto di vista della ricerca sulla migrazione, affermano che le azioni nazionali indipendenti all'interno di una politica migratoria europea coordinata sono controproducenti. Generano schemi migratori imprevisti e ostacolano il progresso della politica migratoria europea.

Discorso populista

L'Istituto per le Migrazioni ha anche criticato i controlli ai confini ordinati dal Ministro dell'Interno Nancy Faeser lunedì. Hanno affermato: "Questa azione potrebbe mettere a rischio l'area di Schengen, un importante traguardo dell'unificazione europea. Inoltre, solleva serie domande sull'attuazione della prevista riforma del Sistema europeo comune di asilo entro il 2026".

Il sistema di asilo europeo e il diritto individuale all'asilo sono attualmente sotto attacco - questo è un discorso populista, si lamenta l'Istituto. "Ciò di cui c'è bisogno ora è un dibattito basato sui fatti sulla politica migratoria in Europa".

Faeser ha chiarito lunedì, mentre introduceva i controlli ai confini, che il governo aveva concepito un "piano per rimpatriare i rifugiati in modo conforme ai confini e efficace" che supera l'attuale portata. Non ha fornito dettagli initially.

Rifugiati finiscono nei centri di accoglienza

La deportazione di individui senza residenza legale in Germania è la principale richiesta della frazione dell'Unione nelle trattative con il governo federale e gli stati riguardo alla politica migratoria futura. Il prossimo round di discussioni è previsto per martedì pomeriggio.

Fino ad ora, i richiedenti asilo sono stati trasportati dal confine ai centri di accoglienza all'interno del territorio della Repubblica Federale. Successivamente, si determina se un altro paese UE ha la responsabilità per la richiesta di asilo secondo le regole di Dublino, e l'individuo può quindi essere rimpatriato lì.

L'Istituto per le Migrazioni è un gruppo nazionale di circa 220 studiosi di vari campi che indagano le questioni di migrazione e integrazione. Il loro obiettivo principale è analizzare criticamente le decisioni politiche e i dibattiti pubblici sulla migrazione, l'integrazione e l'asilo.

