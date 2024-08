- Esperti affermano che non c'è una valida giustificazione per salvare il cantiere Meyer

Il sostegno finanziario previsto per Meyer Werft, noto per i suoi navi da crociera, lascia perplesso l'economista Marcel Fratzscher. "Onestamente, non capisco perché questa azienda abbia bisogno di un sostegno così critico per la Germania attualmente. Non ne ha," ha dichiarato a NDR, in qualità di direttore dell'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino.

Fratzscher ha inoltre sottolineato che lo stato non può intervenire in ogni difficoltà delle aziende. "È importante riconoscere che non possiamo fare tutto in Germania. Non possiamo produrre ogni prodotto."

L'economista ha espresso anche preoccupazioni sulla sostenibilità commerciale di Meyer Werft. "Quello che preoccupa davvero è che un'azienda sta lottando, ma nessun investitore privato è disposto a unire le forze, anche con tali generose garanzie del governo. Dovrebbe servire come un segnale di avvertimento che questa azienda potrebbe non avere un futuro stabile вперед."

Il governo federale e lo stato del Basso Sassonia hanno promesso aiuti statali a Meyer Werft, con l'obiettivo di colmare un divario di finanziamento di circa 2,8 miliardi di euro entro metà settembre. Tuttavia, la decisione finale sul salvataggio è ancora in sospeso.

Le fonti del governo di Berlino indicano che sia il governo federale che il Basso Sassonia potrebbero contribuire con circa 900 milioni di euro in garanzie e acquisire temporaneamente fino all'80-90% della proprietà del cantiere navale. I media riportano anche che sarebbero necessari ulteriori pagamenti di 200 milioni di euro per questo progetto.

Fratzscher ha espresso il suo stupore per la necessità di aiuti finanziari, dichiarando "Mi risulta difficile comprendere perché Meyer Werft abbia bisogno di un sostegno così consistente in questo momento, dati l'attuale situazione economica della Germania."

