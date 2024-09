- Espert politico: la CDU sta affrontando un dibattito sui firewall

Stallo Politico nella Turingia

Le elezioni in Turingia della domenica si sono concluse in un pareggio. All'inizio sembrava possibile raggiungere una maggioranza politica praticabile attraverso una coalizione di CDU, BSW e SPD. Tuttavia, questa opzione è diventata impraticabile in seguito. Di conseguenza, una coalizione senza la partecipazione di AfD o della Sinistra non è più un'opzione per il Ministro Presidente Bodo Ramelow. Secondo il politologo Oliver Lembcke dell'Università Ruhr di Bochum, la risoluzione di incompatibilità della CDU impedisce una coalizione con qualsiasi di queste parti.

Il leader della CDU della Turingia, Mario Voigt, aveva apparentemente puntato su una coalizione guidata dalla CDU con l'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW). Tuttavia, questo piano è stato appena mancato. La CDU di Voigt ha finito al secondo posto dietro l'AfD nelle elezioni. Lembcke ha notato che Ramelow ha a lungo sostenuto che la CDU si sposti verso sinistra. Le alternative, secondo Lembcke, sarebbero uno stato ingovernabile o un governo di minoranza sostenuto dalla Sinistra.

Se Voigt optasse per un governo di minoranza, Lembcke ritiene che questo aumenterebbe la sua dipendenza dalla Sinistra e lo renderebbe vulnerabile al ricatto nella presa di decisioni.

Cambio nella Struttura dei Partiti, secondo Lembcke

Lembcke, che ha trascorso molti anni all'Università Friedrich Schiller di Jena, vede le elezioni in Sassonia e Turingia come un cambiamento nella struttura dei partiti in Germania. "Il sistema di partiti dell'Est della Germania - in Turingia e Sassonia - è fondamentalmente diverso da quello dell'Ovest", ha detto Lembcke. Queste elezioni hanno solo peggiorato le differenze esistenti. "Queste elezioni sono state un voto di rabbia contro un paesaggio di partiti dominato dall'Ovest e contro la coalizione a semaforo", ha detto Lembcke. Tuttavia, queste elezioni hanno anche aperto la strada a un nuovo sistema a tre partiti, secondo Lembcke, composto da AfD, CDU e BSW. "Qualcosa si sta consolidando", ha detto. Il BSW ha assunto il ruolo precedentemente svolto dalla Sinistra.

Nonostante il risultato delle elezioni della domenica abbia portato a uno stallo politico, il Ministro Presidente della Turingia, Bodo Ramelow, deve ora considerare uno stato ingovernabile o un governo di minoranza sostenuto dalla Sinistra a causa della risoluzione di incompatibilità della CDU. D'altra parte, se il leader della CDU, Mario Voigt, decidesse per un governo di minoranza, questo potrebbe aumentare la sua dipendenza dalla Sinistra e renderlo vulnerabile alla manipolazione durante i processi decisionali.

Leggi anche: