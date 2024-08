- Esperienze di viaggiatori bloccati a Menorca all'aeroporto di Palma

L'isola minore delle Baleari di Menorca è stata gravemente colpita da intense perturbazioni meteorologiche. In particolare, al centro dell'isola, nel comune di Es Mercadal, le abitazioni, le strade e i terreni agricoli sono stati sommersi, come riferito dal giornale "Última Hora".

Sono stati registrati più di 200 litri di precipitazioni per metro quadro in poche ore il giovedì. In alcuni casi, le persone hanno cercato rifugio sui tetti delle loro case allagate.

Le forze dell'ordine hanno diffuso un video che mostra diverse persone e i loro animali domestici evacuati in elicottero dal tetto piatto. A Alaior, i veicoli sono stati portati via dalle acque delle inondazioni. Non sono state segnalate vittime grazie ai numerosi avvertimenti sulla phénomène meteorologico.

Mallorca relativamente illesa

Mallorca, la maggiore delle Baleari, è stata meno colpita dalle perturbazioni del previsto. Anche lì sono cadute forti piogge, causando temporanee inondazioni delle strade, come nella città di Sóller nel nord-ovest dell'isola. Tuttavia, il livello di allerta massima dichiarato dal servizio meteorologico nazionale Aemet è stato prontamente revocato.

Questo non è stato un grande sollievo per molti viaggiatori di ritorno all'aeroporto di Palma. A causa delle perturbazioni che hanno colpito le Baleari mercoledì e giovedì, molti voli sono stati cancellati - 40 solo mercoledì.

Alcuni viaggiatori sono rimasti bloccati all'aeroporto e hanno passato la notte per terra, come riportato dai giornali in lingua tedesca "Mallorca Zeitung" e "Mallorca-Magazin".

Ad esempio, una famiglia di cinque persone con un bambino di Oberhausen è stata informata dalla compagnia aerea Eurowings che avrebbe potuto tornare in Germania solo lunedì sera, come riportato dalla "Mallorca Zeitung". E non come previsto a Düsseldorf, ma a Berlino, e da lì con un volo di collegamento per la destinazione finale Düsseldorf. Esperienze simili sono state segnalate anche da viaggiatori di altre compagnie aeree.

I voli aggiuntivi non soddisfano la domanda di ritorno

La compagnia aerea Eurowings si è detta dispiaciuta per l'inconveniente dei viaggiatori e sta facendo del suo meglio per far tornare a casa i passeggeri il prima possibile. A causa della perturbazione frontale sulle Baleari, molti voli sono stati cancellati mercoledì e giovedì, ha dichiarato la compagnia.

Anche se sono stati organizzati 15 voli aggiuntivi da e per Mallorca, questo non ha soddisfatto la domanda di ritorno intera, data

