- "Esperienze deludenti": FC Hansa subisce nuovamente la sconfitta a Colonia

FC Hansa Rostock ha vissuto un'altra delusione sportiva. La squadra retrocessa in seconda divisione ha subito una sconfitta per 0-3 (0-1) contro Viktoria Köln nella partita di venerdì sera, allungando la striscia senza vittorie a quattro incontri nella 3. Liga e trovandosi in una posizione pericolosa in classifica.

"È un incubo brutto e doloroso. Abbiamo fallito per la quarta volta nella 3. Liga", ha commentato il capitano di Hansa, Franz Pfanne, su MagentaSport. "Non è il livello a cui siamo abituati. Mi scuso profondamente con i nostri tifosi. È brutale!"

Lex Tyger Lobinger ha segnato il primo gol per Colonia all'8', approfittando di un grave errore difensivo di Rostock. L'ex giocatore di Osnabrück ha raddoppiato il vantaggio di Colonia al 65', approfittando di un altro errore della difesa di Rostock. Solo tre minuti dopo, Serhat Semih Güler, ex giocatore di Hansa, ha segnato il terzo gol, approfittando ancora una volta di un errore costoso (68).

Come nelle settimane precedenti, Rostock ha mostrato una prestazione decisa ma sfortunata. Il nuovo attaccante, Albin Berisha, ha colpito la traversa al 23'. Nella seconda metà della partita, Rostock ha causato autolesionismo con i propri errori difensivi.

Nonostante le difficoltà, FC Hansa Rostock aveva pianificato di recarsi a Colonia per la prossima partita. Purtroppo, la squadra ha continuato a mostrare una forma difensiva scarsa, con Colonia che ha approfittato dei loro errori ancora una volta durante la partita.

Leggi anche: