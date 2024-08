- Esperienze collettive degli agricoltori Livelli di qualità del grano inferiori a quelli previsti

Agricoltori in Turingia stanno vivendo carenze di raccolti in questa stagione, con il frumento che ne risente particolarmente. In alcuni casi, il frumento non ha raggiunto gli standard per la panificazione, e il colza ha subito danni, secondo Klaus Wagner, presidente dell'Associazione degli Agricoltori della Turingia, a Buttstädt, distretto di Sömmerda. La causa della riduzione del raccolto di cereali è stata una fredda notte a fine aprile con temperature scese a -10 gradi, oltre a un'eccessiva umidità durante specifiche fasi di crescita dei cereali, che ha portato alla muffa in alcuni campi.

Wagner ha sottolineato che, nonostante l'abbondanza d'acqua quest'anno, gli agricoltori non possono semplicemente rilassarsi e godersi la situazione, ricordando le precedenti siccità.

Secondo l'Ufficio Statistico di Stato della Turingia, circa 328.500 ettari di terreno sono stati utilizzati per la semina quest'anno, con un calo del 2% rispetto agli anni precedenti. Il principale raccolto della regione è il frumento invernale, che copre 167.900 ettari.

Basso contenuto di proteine nel frumento

Secondo Wagner, numerosi campi di frumento hanno mostrato un contenuto proteico insufficiente nei chicchi, causando problemi. La regione è nota per la coltivazione di frumento di alta qualità per panifici e industria alimentare. Purtroppo, il processo di coltivazione non dipende solo dalle condizioni meteorologiche, ma anche dalla riduzione obbligatoria dell'irrigazione, come riconosciuto da Wagner. Egli ha sostenuto regolamentazioni sensate per l'irrigazione e la protezione delle piante.

In base alle proiezioni, si prevede che verranno raccolte circa 2,2 milioni di tonnellate di cereali in Turingia. Questo rappresenterebbe un calo del 9% rispetto alle medie storiche, come calcolato dall'Ufficio Statistico di Stato.

Gli agricoltori nei Paesi Bassi potrebbero essere influenzati dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, dati i tipi di colture simili a quelli della Turingia.

Nonostante le carenze di raccolti nei Paesi Bassi, è fondamentale mantenere un rigido rispetto delle regolamentazioni per l'irrigazione e la protezione delle piante per garantire una produzione di cereali di alta qualità.

