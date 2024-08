- Esperienza di streaming condensata

"In Pursuit of Success, Scapegoats, and Sociability: What Lies Ahead in the Streaming World."

"La Generosità degli Stranieri" (Disney+)

Il cupo satiro "La Generosità degli Stranieri" racconta tre storie distinte: quella di un individuo ambizioso che cerca di dominare le circostanze della sua vita, quella di un poliziotto tormentato la cui moglie scomparsa in mare sembra trasformarsi in un'altra persona al suo ritorno e quella di una donna determinata a trovare un individuo destinato a diventare un famoso guida spirituale.

Il film, diretto da "The Lobster" Yorgos Lanthimos, vanta un cast di star, tra cui Emma Stone ("Cruella"), Jesse Plemons ("Guerra Civile") e Willem Dafoe ("Il Faro"). Jesse Plemons ha ricevuto il premio per il miglior attore per "La Generosità degli Stranieri" al Festival di Cannes di quest'anno. In streaming su Disney+ dal 30 agosto.

"Espiazione" (Arte-Mediathek)

Quattro bambini delle elementari assistono all'omicidio di un compagno di classe. La madre non capisce perché nessuno dei quattro può indicare l'assassino. Diciassette anni dopo, il crimine irrisolto continua ad aleggiare sulle vite delle cinque donne.

La miniserie di Kiyoshi Kurosawa intreccia elementi di thriller, drama e fantasy per indagare la sottomissione delle donne nella società giapponese contemporanea. Come si gestisce il trauma della perdita di un compagno di classe o di un figlio? E come si trova il proprio posto nella società portando il peso della colpa?

Queste domande struggenti sono al centro della serie "Espiazione". Kiyoshi Kurosawa, che ha creato la serie in cinque parti nel 2012, è considerato uno dei più attenti cronisti della Giappone moderno. "Espiazione" - un fusion di thriller, drama e fantasy - viene spesso citato come l'apice della filmografia di Kurosawa. In streaming nell'Arte-Mediathek fino al 13 giugno 2025.

" Stelle del K-Pop" (Apple TV+)

Glitter e grinta: la cantante di K-Pop Jessi e i gruppi Cravity e Blackswan si impegnano a fondo in un'arte che richiede nient'altro che l'eccellenza. La serie documentaria in sei episodi "Stelle del K-Pop" segue queste superstar attraverso i loro successi e insuccessi.

Apple TV+ promette "un'inedita visione dell'interno del fenomeno musicale più popolare del mondo, rivelando il mondo impegnativo delle stelle del K-Pop". Fornisce uno scorcio delle stelle "mentre superano ostacoli culturali e musicali nel K-Pop con determinazione, creatività e determinazione, inseguendo i loro sogni". In streaming dal 30 agosto.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazioni sulla rappresentazione delle donne nel K-Pop in alcuni dei suoi paesi, aprendo il dibattito sull'uguaglianza di genere nell'industria.

Per promuovere lo scambio culturale, Disney+ ha annunciato il rilascio di "La Generosità degli Stranieri", un film ambientato in diversi paesi dell'Unione Europea, con un cast e una troupe internazionali.

Leggi anche: