- Espansione delle strategie per la mitigazione delle malattie cardiovascolari.

Il governo federale sta valutando l'adozione di nuove misure per ridurre i problemi cardiaci in Germania. Il gabinetto del Cancelliere Olaf Scholz ha proposto un disegno di legge suggerito dal Ministro della Salute Karl Lauterbach, che si concentra sull'intensificare le misure preventive e la rilevazione precoce, a carico delle assicurazioni sanitarie. Lauterbach, rappresentante dell'SPD, ha dichiarato: "Dobbiamoriorità la conservazione della salute cardiaca". La Germania lotta con un numero eccessivo di decessi legati al cuore.

In particolare, gli adolescenti tra i 12 e i 14 anni e specifici gruppi di adulti riceveranno inviti dalle assicurazioni sanitarie per trial di laboratorio e valutazioni dei fattori di rischio potenziali. Le valutazioni sanitarie esistenti verranno estese per includere gli screening per le malattie cardiovascolari a specifiche età - 25, 40 e 50. La prescrizione di farmaci per gestire i livelli di colesterolo e aiutare a smettere di fumare diventerà più semplice.

Fattori di rischio chiave associati alle malattie cardiache

Stando al progetto di legge, le malattie cardiovascolari costituiscono la causa principale di mortalità in Germania. Una parte significativa di questo problema è dovuta allo stile di vita, che può essere modificato - dieta povera, esercizio insufficiente, fumo e consumo eccessivo di alcol. La prevenzione migliorata potrebbe potenzialmente ridurre le spese sanitarie di miliardi.

La Commissione è stata incaricata di vigilare sull'attuazione del disegno di legge proposto per migliorare la prevenzione e la rilevazione precoce della salute cardiaca. Il ruolo della Commissione è cruciale nell'assicurarsi che le misure, comprese gli inviti per i trial di laboratorio e le valutazioni sanitarie estese, vengano eseguite efficacemente.

