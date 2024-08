- Espansione delle piste ciclabili - Sono stati costruiti diversi chilometri

Solo pochi chilometri sono stati costruiti, ma molti altri sono in fase di progettazione: le superstrade ciclabili mirano a offrire esperienze di ciclismo senza ostacoli e veloci nel Land della Hessen. In primo luogo, questi sono progettati per i pendolari. Tuttavia, il passaggio dalla pianificazione alla costruzione può richiedere molto tempo, come dimostrano diversi progetti all'interno dello stato.

Ad esempio, l'inizio dei lavori per la connessione proposta Darmstadt-Frankfurt è avvenuto sei anni fa. Attualmente, sono stati completati 10,5 chilometri tra la stazione di Langen e Nord di Darmstadt, come conferma il Ministero dell'Economia e dei Trasporti della Hessen su richiesta. Attualmente, questa è l'unica superstrada ciclistica in Hessen in cui sono in corso i lavori - la data di completamento prevista era il 2022.

Avvio previsto dei lavori per la Kassel-Vellmar

Il ministero prevede l'avvio dei lavori per un altro progetto quest'autunno nella città del nord della Hessen di Vellmar. La connessione porta verso Kassel e i lavori sono previsti anche nei mesi successivi.

Inoltre, ci sono numerosi altri opzioni veloci per i ciclisti in fase di pianificazione, secondo il ministero, che fa riferimento a una lista di 17 ulteriori percorsi - tra cui Wiesbaden-Magonza, Francoforte-Magonza, Gießen-Wetzlar, Hanau-Aschaffenburg e Darmstadt-Heidelberg/Mannheim.

Le superstrade ciclabili dovrebbero idealmente essere larghe diversi metri, prive di semafori il più possibile e con separazione tra auto, pedoni e ciclisti. Dovrebbero anche offrire un'esperienza di ciclismo sicura a velocità fino a 30 chilometri orari.

"Progetti complessi su larga scala"

"Le superstrade ciclabili sono progetti complessi su larga scala che richiedono finestre temporali estese dalla pianificazione all'implementazione", spiega il ministero riguardo ai tempi. La pianificazione specifica per ogni sezione è altrettanto complessa come quella per le nuove strade.

Sono necessarie indagini e considerazioni di vari interessi e ripercussioni. Nelle aree urbane, lo spazio è spesso limitato, richiedendo una significativa riorganizzazione. Al di fuori delle città, la conservazione della natura e la risoluzione della proprietà sono sfide di pianificazione.

