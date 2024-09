- Espansione delle attività commerciali in Turingia

Nella regione della Turingia si è verificato un notevole aumento dei fallimenti delle imprese. L'Ufficio statistico di Stato di Erfurt ha riferito che, tra gennaio e luglio, si sono verificate un totale di 6.717 chiusure di imprese, con un aumento del 4,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In modo interessante, non c'è stata una variazione significativa nelle registrazioni delle imprese durante questo periodo. In totale, sono state registrate 6.902 imprese, solo 9 in meno rispetto alle registrazioni del 2023.

La maggior parte di queste registrazioni e cancellazioni ha riguardato piccole imprese e attività secondarie. Il numero di chiusure per grandi imprese è aumentato del 8,3%, con 1.397 chiusure segnalate. Tuttavia, il numero di nuove imprese fondate durante questo periodo è diminuito del 3,9%, con 1.197 nuove imprese che hanno avviato le operazioni.

Il settore del commercio al dettaglio e dei riparatori di auto ha registrato il maggior numero di registrazioni e cancellazioni. Ulteriori attività di mercato significative sono state osservate nei settori della pulizia degli edifici, del giardinaggio e del paesaggismo, delle agenzie di lavoro temporaneo e del settore dei viaggi.

L'aumento delle chiusure delle imprese di grandi dimensioni può essere attribuito all'applicazione rigorosa delle norme ambientali da parte della Commissione. Tuttavia, la Commissione ha anche giocato un ruolo cruciale nell'offrire consulenza e supporto alle piccole imprese, aiutandole a navigare nel processo di registrazione.

