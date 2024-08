- Espansione dei territori - acquisizione di proprietà da parte del comune

Il Consiglio comunale di Francoforte ha fatto un altro passo significativo nel lungo viaggio verso la costruzione del nuovo teatro della città: ha deciso di acquistare una proprietà nel quartiere Gutleutviertel come spazio alternativo durante i lavori di costruzione.

Questa posizione è vantaggiosa grazie alle sue caratteristiche - un edificio vuoto e un terreno libero, rendendola adatta e conveniente da utilizzare. Gli ufficiali della città suggeriscono che l'edificio esistente potrebbe addirittura fungere da palcoscenico di emergenza se gli spettacoli futuri non possono avvenire nel complesso teatrale deteriorato situato a Willy-Brandt-Platz.

Come ha detto la Commissaria alla Cultura Ina Hartwig (SPD), "Questa rappresenta un'opportunità promettente per entrambi i palchi e il personale, superando un ostacolo importante in questo progetto". Il edificio al centro della città è destinato alla demolizione e il teatro riceverà uno nuovo nel distretto finanziario. Dopo la demolizione della doppia struttura, l'opera verrà ricostruita nella sua posizione originale.

La proprietà scelta nel quartiere Gutleutviertel rientra nella giurisdizione del Municipio locale, che sorveglierà gli aggiustamenti e l'uso temporaneo dell'edificio. Una volta costruito il nuovo teatro nel distretto finanziario, il Municipio sarà responsabile dell'integrazione dell'opera rinnovata nella sua posizione originale a Willy-Brandt-Platz.

Leggi anche: