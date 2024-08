- Espansione dei cori in Renania settentrionale-Westfalia - "Swift e Adele danno una mano"

Canto corale nella Renania Settentrionale-Vestfalia sta riguadagnando popolarità dopo la crisi brutale della pandemia. "Le cose stanno migliorando, il numero dei cori sta aumentando", afferma Robert von Zahn, segretario generale del Consiglio musicale dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia. Top popstar come Taylor Swift o Adele potrebbero avere qualcosa a che fare con questo: "Stanno dando esempi in fatto di moda, stile di vita e il loro stile di canto fa parte di questo", ha menzionato.

Attualmente, circa 60.000 cantanti amatoriali sono affiliati all'Associazione corale della Renania Settentrionale-Vestfalia, un numero notevolmente inferiore rispetto ai quasi 100.000 partecipanti del 2013. Durante la pandemia, quando le prove erano praticamente inesistenti per quasi tre anni, molti cori hanno visto i loro cantanti più giovani andarsene. "Questo è stato un divario generazionale dannoso che avrebbe potuto segnare la fine dei cori. Ma ora possiamo dire: ce la stiamo facendo", ha detto von Zahn.

Principalmente Canzoni Pop

Secondo un rappresentante del Consiglio musicale dello Stato, il numero dei cori maschili tradizionali è in calo da anni, mentre tutte le altre categorie di cori, comprese quelle per bambini e giovani, sono in costante aumento. Molti cori eseguono canzoni pop degli ultimi due decenni con armonie.

Nei cori concertistici, organizzati all'interno della loro propria Associazione tedesca dei cori concertistici (VdKC), l'iscrizione in Renania Settentrionale-Vestfalia è aumentata di circa 800 a 11.500 in soli due anni. Inoltre, ci sono numerosi cantanti nei cori della chiesa, non tutti dei quali sono inclusi nei registri dell'Associazione corale della Renania Settentrionale-Vestfalia.

