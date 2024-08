- Espandiamo l'autorità di Redmann - la posizione di Woidke

A seguito dell'attacco con coltello mortale a Solingen, che ha causato tre vittime, si stanno intensificando le richieste di azione politica nel Brandeburgo. Il leader di stato e di fazione della CDU, Jan Redmann, sostiene l'aumento dell'autorità per la polizia. "La sicurezza potenziata alle manifestazioni può essere raggiunta solo attraverso la videosorveglianza avanzata con riconoscimento facciale e perquisizioni casuali dei bagagli", ha dichiarato Redmann. "Inoltre, è ora di permettere alla nostra polizia di monitorare i gruppi di chat islamisti per intervenire prontamente. Attualmente, ci basiamo solo sui suggerimenti dei servizi esteri".

Il Primo ministro del Brandeburgo, Dietmar Woidke, ha espresso la sua "profonda sorpresa e ripugnanza per questo atto brutale". "Dobbiamo continuare ad avere la libertà di goderci le nostre festività senza paura", ha insistito il politico SPD. "Per questo motivo, esprimo la mia gratitudine a tutte le forze di sicurezza".

Durante una festa in città a Solingen, un uomo avrebbe ucciso due uomini e una donna in una sera di venerdì. Otto altre persone sono rimaste ferite, quattro di loro in modo grave. Le autorità hanno catturato un sospetto, un siriano di 26 anni, secondo quanto riferito dalla polizia di Düsseldorf. Il procuratore generale federale sta esaminando il caso per i reati di omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Il leader di stato della CDU: Espulsione di individui pericolosi in Siria

Redmann ha anche sostenuto l'espulsione di individui pericolosi verso paesi ad alto rischio, come la Siria e l'Afghanistan. "Perché sfruttano la nostra ospitalità", ha dichiarato. Il governo federale e statale richiedono un accordo contro il terrorismo.

Il ministro dell'Interno del Brandeburgo, Michael Stübgen (CDU), che presiede la Conferenza dei ministri dell'Interno, ha recentemente informato la rete editoriale Germania che non c'è più alcun pericolo in parti significative della Siria e che sono presenti strutture amministrative efficaci. Stübgen ha espresso il suo shock dopo l'attacco con coltello. "I miei pensieri sono con le vittime di questo atto ripugnante, insieme ai loro familiari e amici", ha detto.

Scholz richiede "la pena massima"

Il cancelliere federale Olaf Scholz ha richiesto una punizione severa per il colpevole. "Ogni misura deve ora essere presa per far rispettare la giustizia e punire severamente il colpevole secondo la legge", ha dichiarato Scholz a Stahnsdorf durante il suo tour estivo come membro del Bundestag SPD. "Non possiamo tollerare tali atti nella nostra società e non dobbiamo mai accettarli. Qui deve essere applicata la pena massima".

Il presunto aggressore con il coltello era stato programmato per essere espulso in Bulgaria lo scorso anno. La sua richiesta di asilo era stata precedentemente rifiutata. Poiché si era nascosto in Germania successivamente, l'espulsione è stata temporaneamente sospesa e il siriano è stato trasferito a Solingen, secondo quanto riferito dal "World".

Faeser propone regolamentazioni più strette per le armi

Il dibattito sta acquistando slancio a causa delle elezioni statali nella Sassonia, nella Turingia e nel Brandeburgo. Il leader di stato del Brandeburgo dell'AfD, René Springer, ha criticato un "fallimento nella sicurezza interna" sul portale X.

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha recentemente sostenuto il rafforzamento delle regolamentazioni delle armi. Il numero di attacchi con coltello in Germania è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Lo scorso anno, la polizia ha registrato 8.951 casi di lesioni gravi con coltelli, sia per ferire qualcuno che per minacciarlo - un aumento del quasi 9,7% rispetto all'anno precedente.

