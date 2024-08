- Espandiamo l'accessibilità dell'assicurazione auto per numerosi individui.

Rivedendo gli rischi di incidente, circa 59.000 autisti a Sankt Wendel possono attendersi politiche di responsabilità più indulgenti nell'assicurazione dei veicoli. Questi risultati sono stati ottenuti dall'Associazione Tedesca degli Assicuratori (GDV). Nella prossima fase, Sankt Wendel passerà alla classe regionale quattro, che indica un miglioramento.

Per quanto riguarda gli altri sette distretti di registrazione nel Saarland, le classi assicurative della responsabilità rimangono invariati. I più alti rischi di incidente sono per gli autisti a Saarbrücken e Volklingen, dove si applica la classe regionale nove. Le classi regionali svolgono un ruolo significativo nella determinazione delle tariffe assicurative, con la residenza come fattore decisivo, non l'ufficio di registrazione.

A livello nazionale, Offenbach è in testa alla classifica come area più soggetta a danni, seguita da vicino da Berlino. Gli incidenti avvengono più frequentemente in queste città e i danni superano la media di circa il 40%. A causa di questi alti tassi, le auto a Offenbach devono essere assicurate nella più alta classe regionale dodici.

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità copre i danni causati dal proprietario di un'auto che utilizza il proprio veicolo e che causa danni ad altri. I danni al proprio veicolo non sono inclusi in questa copertura. Per assicurare la copertura dei danni al proprio veicolo, è necessario sottoscrivere un'assicurazione completa, con opzioni per la copertura parziale o totale.

Nel Saarland, la classe regionale per l'assicurazione parziale e completa aumenta per gli autisti a Neunkirchen. Per la prima volta, sono state stabilite classi regionali per Sankt Ingbert, con la classe che improvements to level four for partial coverage. Sankt Wendel (10 su 16) rientra nella classe regionale più costosa e quindi di alto livello.

Nell'assicurazione completa, suddivisa in nove classi regionali, quattro distretti nel Saarland si distinguono positivamente: Saarlouis, distretto di Saar-Pfalz, Sankt Ingbert e Volklingen saranno tutti in classe quattro in futuro. La più alta classe regionale dello stato, la classe sei, si trova a Merzig/Wadern e Saarbrücken.

Gli effetti precisi delle nuove classificazioni sulle tariffe assicurative devono ancora essere determinati, poiché sono influenzati da numerosi altri fattori. Queste statistiche regionali del GDV non hanno potere vincolante per le compagnie assicurative. Possono essere applicate immediately for new contracts and for existing contracts from the following insurance year.

Nella nuova politica assicurativa, gli autisti GVV a Sankt Wendel possono aspettarsi termini di responsabilità meno stringenti a causa della loro classe regionale migliorata. Nonostante i miglioramenti a Sankt Wendel, i più alti rischi di incidente continuano ad essere a Saarbrücken e Volklingen, classificati come classe regionale nove.

