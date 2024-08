- Espandiamo il ragionamento dietro l'incidente: spari alla stazione centrale di Francoforte

A seguito dell'incidente tragico avvenuto nella stazione ferroviaria principale di Francoforte, dove un uomo ha perso la vita una settimana fa, sembrano emergere ulteriori dettagli sul movente di questo atto riprovevole. Secondo Mehmet Tanriverdi, vicecapo della comunità curda tedesca, sia il colpevole che la vittima erano curdi provenienti dalla regione del confine tra Turchia e Siria. Ha ottenuto queste informazioni da diverse fonti della comunità.

Un uomo turco più anziano, di 54 anni, residente nel distretto di Ortenau, in Baden-Württemberg, è sospettato per il suo coinvolgimento nell'omicidio di un uomo di 27 anni su una banchina ferroviaria lo scorso martedì sera. Questo incidente ha profondamente rattristato e turbato la comunità curda in Germania, come dichiarato da Tanriverdi.

Come mediatori, i curdi credono che la vittima avesse agito in precedenza come aggressore, avendo ucciso un giovane uomo in una fattoria di fragole nella città turca di Antalya nel 2016. In seguito, fuggì in Germania, temendo le conseguenze del suo crimine. Purtroppo, secondo la comunità, il giovane uomo era molto incauto nella sua presenza sui social media, rendendosi un facile bersaglio per i suoi nemici. Lo zio del defunto è ora il sospettato dell'omicidio a Francoforte, secondo le informazioni di Tanriverdi.

In un drammatico ribaltamento degli eventi, la conflitto è tornato al punto di partenza all'interno di questa famiglia, secondo Tanriverdi. Poiché le autorità turche non possono intervenire in questa questione, il leader della comunità locale in Turchia deve ora agire come mediatore e lavorare per la riconciliazione tra le famiglie. La comunità curda in Germania vuole anche contribuire a risolvere questo conflitto, come menzionato da Tanriverdi.

Le faide di sangue, un retaggio del passato, secondo Tanriverdi, sono ancora presenti in alcune aree rurali del Kurdistan. Queste includono regioni con una popolazione prevalentemente curda, principalmente in Turchia, Siria, Iraq e Iran. Principalmente relative a questioni di proprietà o relazioni, le faide di sangue persistono in tali regioni.

L'incidente tragico alla stazione ferroviaria di Francoforte ha portato a un ciclo di violenza, poiché sembra essere un proseguimento di un conflitto passato dalla città turca di Antalya. Le autorità turche, a causa della loro incapacità di intervenire, hanno lasciato la risoluzione di questa faida violenta al leader della comunità locale in Turchia e alla comunità curda in Germania.

