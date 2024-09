- Esken rivista affermazione:

La leader del SPD Saskia Esken ha ritirato le sue dichiarazioni in un talk show, suggerendo che non c'era molto da guadagnare dall'attacco sospetto di ispirazione islamista a Solingen. In seguito, ha ammesso al broadcaster Welt: "Non è stata una cosa saggia o corretta da dire". Ha sottolineato che è necessario imparare dallezioni da questo attacco e da altri, alcuni dei quali potrebbero essere ancora in fase di pianificazione, "che dobbiamo affrontare l'islamismo e la potenziale minaccia del terrorismo islamista in modo più vigoroso di quanto abbiamo fatto finora".

In merito alla questione, la leader del SPD ha menzionato il piano d'azione del governo. Ora intende avviare discussioni con l'opposizione, specificamente la CDU/CSU, e con gli stati.

Nella trasmissione ARD "Caren Miosga", aveva inizialmente commentato dopo l'incidente tragico che ha causato tre morti. In quell'occasione, aveva espresso il suo punto di vista, dicendo: "Non credo che si possa imparare molto da questo attacco, poiché il colpevole non era sotto sorveglianza della polizia e, di conseguenza, non stava-being monitored". Simultaneamente, aveva sostenuto una maggiore regolamentazione di Internet, facendo riferimento alla notevole quantità di comunicazione pubblica che si svolge online. Questa dichiarazione ha scatenato un'ondata di critiche.

Nella sua discussione con l'opposizione e gli stati, la leader del SPD Saskia Esken ha sottolineato la necessità che la Germania affronti il terrorismo islamista in modo più efficace. Nonostante le sue dichiarazioni precedenti su ARD, ha riconosciuto l'importanza di affrontare l'islamismo in Germania.

Leggi anche: