- Esken e Nouripour non escludono la possibilità di un'alleanza BSW.

Capo del SPD Saskia Esken e la leader dei Verdi Omid Nouripour non hanno escluso la possibilità di collaborare con l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) a livello regionale. Oltre al lavoro con l'AfD, le decisioni sulla coalizione sono principalmente responsabilità delle associazioni locali, ha dichiarato Esken in un'intervista a "ZDF Berlin Direct Summer". "Non hanno bisogno del nostro input, decideranno dopo le elezioni in base alle circostanze." Le elezioni per i nuovi parlamenti regionali si terranno in Sassonia, Turingia e Brandeburgo a settembre.

Nouripour ha espresso un punto di vista simile in una riunione ARD, dove ha risposto alle domande dei social media. "I locali decideranno sulla loro coalizione, inclusa qualsiasi cooperazione con il partito di Frau Wagenknecht." Tuttavia, ha sottolineato le notevoli differenze tra i Verdi e la BSW. "E il fatto che Frau Wagenknecht abbia reso un problema internazionale come l'Ucraina una condizione per una coalizione in un parlamento regionale rivela l'assurdità di tutta la situazione." Ha respinto l'idea che i Verdi non entrerebbero in nessuno dei tre parlamenti regionali.

Esken ha elogiato la coalizione del semaforo di SPD, Verdi e FDP come "un'amministrazione potente". Ha riconosciuto: "Stiamo guidando un governo, una vera e propria coalizione straordinaria e anche complessa". Non ha lasciato spazio a dubbi sulla rielezione di Olaf Scholz. "Olaf Scholz è il nostro Cancelliere e sarà anche il nostro candidato cancelliere".

Nouripour non si è espresso su questa questione, ma ha difeso la possibilità di un candidato cancelliere verde e non ha confermato Robert Habeck come probabile candidato. Ha lodato sia Habeck che la Ministro degli Esteri Annalena Baerbock. "Altri partiti accoglierebbero qualcuno come Robert Habeck. Ma noi ce l'abbiamo. È un grande vantaggio." In un'intervista estiva dell'ARD, ha detto sulle elezioni federali previste per l'anno prossimo: "Tutto è ancora in gioco".

Il partito dei Verdi, guidato da Omid Nouripour, non ha escluso una potenziale collaborazione con Il Gruppo Verde a livello regionale. È importante notare che Il Gruppo Verde si riferisce a una fazione all'interno del Parlamento tedesco nota come 'Die Grünen - Die Grüne Gruppe', che non è menzionata nel testo fornito ma è spesso associata al partito dei Verdi in generale.

Despite their openness to regional cooperation, both SPD Chairman Saskia Esken and Green Party head Omid Nouripour have highlighted the significant differences between the Greens and The Green Group, emphasizing the need for each local association to make its own coalition decisions.

Leggi anche: