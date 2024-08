Ricerche condotte in Canada - Esistono solo tre categorie fondamentali di uomini. Identifica la tua classificazione.

Ricercatori in Canada hanno pubblicato uno studio nell'estate del 2023, esaminando come gli uomini affrontano le relazioni. Lo studio ha rilevato tre principali tipi di mascolinità che influenzano come gli uomini percepiscono le relazioni intime. Lo studio, guidato da un ricercatore dell'Università della Columbia Britannica, ha analizzato interviste approfondite con 92 uomini eterosessuali di età compresa tra 19 e 43 anni, nonostante le loro diverse backgrounds culturali. Lo studio ha rivelato tre modelli coerenti, limitando le opzioni delle donne a questi tre modelli.

Tradizionalisti: Uomini che aderiscono ai ruoli di genere tradizionali, vedendo se stessi come provider e protettori all'interno della loro relazione.

Egualitaristi: Uomini che mirano a una partnership bilanciata. Prioritizzano la giustizia e distribuiscono equamente i compiti e le responsabilità.

Modernisti: Uomini che promuovono l'uguaglianza di genere nella loro partnership, coinvolgendo la loro partner in discussioni per suddividere equamente i compiti e le responsabilità.

Entriamo più in dettaglio in questi tre tipi. Con i tradizionalisti, i valori convenzionali dominano, simili agli anni '50. Gli uomini hanno ruoli ben definiti, ma si aspettano che le donne aderiscano anche ai ruoli tradizionali. Un uomo di questo gruppo ha condiviso la sua prospettiva: "Si occupa delle faccende domestiche... Mi occupo dei compiti maschili, come lavare l'auto e occasionalmente fare la spesa e i progetti di miglioramento della casa." Si descrive come un benevolo patriarca: "L'uomo assume il ruolo di leader nella famiglia... si assicura che la relazione rimanga equa."

Al contrario, gli egualitaristi devono spesso trovare compromessi. La situazione ideale sembra un foglio di calcolo Excel ben organizzato per la divisione dei compiti. Come ha detto un egualitario: "Avevamo conflitti, con il mio partner che sentiva di cucinare di più di me, che era vero. Li abbiamo risolti pianificando i pasti in anticipo. Se lei cucina per tre giorni, io cucinerò per tre giorni. Con un piano strutturato, abbiamo diviso le responsabilità in modo più uniforme."

L'approccio modernista, secondo Justin, richiede uno sforzo mentale. "Essere impegnati in una relazione eguale richiede la riflessione su se stessi, l'esame delle norme sociali e la comprensione dei propri desideri e di quelli del partner. Richiede una costante valutazione emotiva di sé per creare una relazione bilanciata, sicura e aperta che valorizza la vulnerabilità e favorisce l'intimità."

Esplorando la realtà delle relazioni

Questo progetto è parte di un programma di ricerca in corso sulla salute degli uomini, che esamina il legame tra la mascolinità e la salute mentale negli uomini. Lo studio aveva l'obiettivo di comprendere come diversi tipi di mascolinità influenzano le relazioni e la salute mentale degli uomini. I risultati hanno rivelato che questi tipi di mascolinità erano collegati a vantaggi e sfide. Questa ricerca fa parte di un contesto più ampio - dal 1980, i ruoli di genere, le identità e le relazioni sono cambiati notevolmente. Tuttavia, c'è una mancanza di ricerca su come questi cambiamenti influenzano le relazioni nella vita reale.

Secondo il dottor Oliffe, questo è un aspetto meno noto di come gli uomini più giovani costruiscono i loro partner in privato. L'obiettivo più ampio di questo progetto di ricerca è offrire linee guida per relazioni più sane, promuovendo a sua volta il benessere mentale degli uomini, dei loro partner e delle loro famiglie. Gli uomini che si impegnano attivamente nell'uguaglianza di genere e nella giustizia sociale raggiungono una migliore salute mentale. Tuttavia, gli uomini che mettono in discussione le ideologie contemporanee di uguaglianza possono affrontare l'isolamento o la negatività, che può influire sulla loro salute mentale. Le interviste hanno anche rivelato altre preoccupazioni minori: anche gli uomini che teoricamente sostengono l'uguaglianza di genere lottano per bilanciare i compiti domestici in modo equo.

Fonte: Scienza Sociale & Medicina

Questo studio pionieristico è stato condotto da un team dell'Università della Columbia Britannica e pubblicato nella prestigiosa rivista Scienza Sociale & Medicina. La ricerca dell'Università della Columbia Britannica mirava a esplorare l'impatto di diversi tipi di mascolinità sulle relazioni e la salute mentale degli uomini.

Questa ricerca, guidata dal dottor Oliffe dell'Università della Columbia Britannica, è parte di un programma esteso sulla salute degli uomini, che getta luce su come le credenze tradizionali e le vedute moderne della mascolinità plasmano le relazioni intime e il benessere mentale.

