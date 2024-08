- Esistono solo tre categorie fondamentali di maschi. Identifica la tua affiliazione.

Analisi delle Perspectives degli Uomini sui Rapporti: uno Studio Canadese

Uno studio pubblicato nell'estate del 2023 ha indagato le prospettive degli uomini riguardo ai loro rapporti, condotto da ricercatori in Canada. Hanno identificato tre principali tipi di mascolinità che influenzano come gli uomini vedono i rapporti intimi. Dr. John Doe, a capo dello studio, dell'Università della Columbia Britannica, ha analizzato gli intervisti con 92 uomini eterosessuali di età compresa tra 19 e 43 anni, con backgrounds culturali diversi. Tre distinte categorie sono emerse, implicando che le donne sono limitate a questi modelli nei rapporti.

Tradizionalisti: Gli uomini sostengono fortemente i ruoli di genere tradizionali, vedendosi come provider e protettori all'interno dei loro rapporti.

Ugualitari: Gli uomini che priorizzano i partenariati eguali, dando valore al dare e avere reciproco.

Promotori: Gli uomini che attivamente promuovono l'uguaglianza di genere all'interno dei loro rapporti attraverso la comunicazione aperta per decidere i ruoli.

Per comprendere questi concetti visivamente, esploriamo alcuni estratti. I tradizionalisti sembrano rimembrare gli anni '50, con gli uomini che hanno chiare aspettative sui loro ruoli e chiedono alle donne di conformarsi alle norme tradizionali. "Lei generalmente si occupa delle faccende domestiche... mentre io mi occupo dei compiti maschili, come lavare l'auto e le decorazioni della casa", ha condiviso un uomo, considerandosi un giusto capofamiglia: "L'uomo rappresenta il capo della famiglia... lui porta la responsabilità di mantenere l'uguaglianza nel rapporto".

Gli ugualitari spesso richiedono la negoziazione di compromessi. La divisione delle responsabilità sembra seguire un approccio organizzato, come dimostrato da un uomo: "C'erano dispute, poiché la mia partner sentiva di cucinare più spesso di me, il che era vero. Abbiamo risolto questo programmando i pasti in anticipo. Se lei cucina per tre giorni, io cucino per tre giorni anch'io. Credo che un programma rigido come questo aiuti a dividere i compiti equamente".

I Promotori richiedono uno sforzo mentale considerevole, secondo Justin: "Richiede lavoro per creare un rapporto eguale. Richiede la riflessione su di sé, sulla nostra società, la consapevolezza dei propri desideri e di quelli del proprio partner, e una considerevole consapevolezza emotiva per creare un rapporto che sia equo, sicuro, che favorisca la vulnerabilità e promuova l'intimità".

Esplorazione delle Realtà dei Rapporti

Questo studio fa parte di un programma di ricerca in corso sulla salute degli uomini, che indaga il legame tra la mascolinità e la salute mentale degli uomini. "Abbiamo cercato di comprendere come diverse forme di mascolinità influenzano i rapporti degli uomini e la loro salute mentale. Abbiamo scoperto che questi tipi di uomini hanno sia effetti positivi che negativi. Questo è solo una piccola parte di un contesto più ampio. since the 1980s, i ruoli di genere, le identità e i rapporti sono stati sottoposti a significativi cambiamenti. Il discorso è diffuso, ma c'è scarsità di ricerca su come questi cambiamenti si manifestano nei rapporti".

Comprendere come gli uomini più giovani costruiscono i partenariati nella loro vita personale rimane un mistero, secondo Dr. Oliffe. Questo progetto di ricerca mira a stabilire linee guida per promuovere rapporti più sani e contribuire al benessere degli uomini, dei loro partner e delle loro famiglie. Gli uomini che sostengono l'uguaglianza di genere e la giustizia sociale sperimentano una migliore salute mentale. Gli uomini che sfidano le idee contemporanee sull'uguaglianza di genere possono affrontare la critica o l'isolamento, potenzialmente influenzando la loro salute mentale. Gli intervisti hanno anche rivelato alcune discrepanze minori: anche gli uomini che teoricamente promuovono l'uguaglianza lottano per dividere equamente i compiti domestici 50-50.

