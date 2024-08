Esistono prove sufficienti a sostegno della nozione di un boom dell'IA.

DeepL è diventata la startup tedesca di intelligenza artificiale più preziosa, superando i due miliardi di dollari. La concorrenza dei giganti come Google Translate e ChatGPT ha dovuto alzare il livello del gioco. "Hanno migliorato nel tempo, ma anche noi", afferma il fondatore di DeepL, Kutylowski, in un'intervista podcast.

ntv.de: Ci è voluto del tempo per fissare un'intervista con te. Perché hai evitato il spotlight?

Jarek Kutylowski: La nostra priorità è stata sviluppare il prodotto e la tecnologia. Non sono un oratore pubblico e credo nel concentrarsi su una cosa alla volta.*

E ora sei aperto a parlare?

Adesso che l'azienda è cresciuta fino a un certo punto, fa parte dell'ecosistema. Sono felice di contribuire ora.*

DeepL vale ora più di due miliardi di euro e è la startup tedesca di intelligenza artificiale più preziosa. Ti rende orgoglioso?

Sì, fino a un certo punto. Ma sono più orgoglioso dell'impatto che stiamo avendo. Molte persone hanno espresso come il nostro servizio abbia migliorato le loro vite, consentendo loro di lavorare efficacemente in un ambiente internazionale senza avere competenze linguistiche perfette.*

Ma questo significa anche una grande responsabilità. Decine di milioni di persone si affidano al tuo prodotto. Governi, aziende e media sono tra i tuoi utenti. Ne sei consapevole?

Abbiamo avuto un impegno per consegnare traduzioni di alta qualità sin dalla nascita di DeepL nel 2017. La nostra missione è stata quella di mantenere uno standard elevato e garantire che le traduzioni possano essere affidabili.*

I tuoi nuovi modelli hanno superato i modelli della concorrenza, compresi Google e ChatGPT, nei test interni.

La qualità delle nostre traduzioni è sempre stata leader in questo campo. La nostra dedizione alla ricerca e alla ricerca di qualità AI è la ragione dietro questo.*

Eppure, come può una piccola startup di Colonia superare le aziende multimilionarie americane in termini di prestazioni?

Non siamo più una piccola startup. Attualmente abbiamo più di mille dipendenti e abbiamo una presenza globale. Quando si considera gli sforzi delle grandi aziende tecnologiche nell'area della traduzione, si trovano di fronte al problema di affrontare più problemi. Noi ci concentriamo esclusivamente sulla traduzione, attingendo alla nostra eredità europea e alla passione per le lingue.*

Ti preoccupa che Microsoft o Google continueranno a migliorare e ti supereranno?

Hanno migliorato, sì, ma anche noi. Mi sento fiducioso riguardo alla nostra posizione.*

In una recente intervista, hai dichiarato un "punto di svolta nell'AI boom". Le aziende stanno iniziando a distinguere tra la pubblicità e le soluzioni AI affidabili e sicure con un valore reale per l'impresa. È una sfida per la tua concorrenza?

I nostri clienti hanno espresso questi sentimenti e anche noi lo stiamo vedendo. Dopo l'entusiasmo iniziale, dobbiamo valutare i problemi reali che l'IA può risolvere. Nel caso delle traduzioni, mentre alcuni contenuti possono essere tradotti automaticamente, altri richiedono l'intervento umano per i documenti critici. Le stesse considerazioni devono essere fatte quando si valuta il potenziale di diverse soluzioni AI.

Il panorama attuale dell'IA mostra segni di una bolla?

Ci sono sicuramente segni di una bolla. Dopo il boom iniziale, c'è di solito una fase di delusione.*

Cosa considereresti come prova di una bolla?

È una naturale evoluzione nello sviluppo di ogni tecnologia. Dopo l'entusiasmo iniziale, c'è inevitabilmente un periodo di disillusione.*

Janna Linke ha parlato con Jaroslaw Kutylowski. L'intervista è stata editata per una migliore comprensione e coerenza. Puoi ascoltare la conversazione completa nel podcast ntv "Startup - Ora completamente onesto".

