Esistono informazioni riguardanti gli afghani rimossi con la forza.

Durante le prime ore del mattino, la Germania espelle 28 delinquenti in Afghanistan. Questo movimento ha segnato la prima espulsione verso la nazione dal sequestro dei talebani nel 2021. Tuttavia, chi sono questi criminali e quali crimini hanno commesso? Gli uomini sono stati trovati colpevoli di reati come aggressione sessuale, lesioni fisiche gravi, tentato omicidio e violazioni della legge sulle droghe. Ecco ciò che è stato reso pubblico:

Assia ha trasportato sei malfattori. "È giustificato e importante deportare i criminali e le persone pericolose anche in Afghanistan", ha dichiarato il Presidente del Ministro Boris Rhein.

Baden-Württemberg ha espulso cinque "gravi trasgressori", come ha chiarito il Segretario di Stato per la Migrazione Siegfried Lorek. Uno ha commesso aggressione sessuale su una 14enne nella zona di Ulm insieme ad altri tre offensori. Tra i deportati c'erano "gravi aggressori puniti per tentato omicidio" e un "recidivo e abituale offensore che aveva affrontato il tribunale più di 160 volte".

Bassa Sassonia ha espulso cinque uomini. Avevano età comprese tra i 20 e i 30 anni e sono stati deportati direttamente dal carcere o dalla libertà, ha rivelato la Ministro dell'Interno Daniela Behrens. I loro reati includevano omicidio colposo, aggressione sessuale, lesioni gravi, maltrattamento dei vulnerabili, frode e furto.

Baviera ha espulso tre uomini. Due erano delinquenti sessuali, ha rivelato il Ministro dell'Interno Joachim Herrmann. Un terzo ha violato le leggi sulle droghe. Tutti e tre erano stati condannati e avevano età comprese tra i 27 e i 30 anni.

Sassonia-Anhalt ha portato due delinquenti sessuali sul volo per Kabul, ha riferito il governo statale. Uno è stato punito con una pena detentiva multipla per due stupri. "La seconda persona è stata condannata per aver abusato sessualmente di minori; al momento ci sono indagini in corso contro di lui per stupro e fornitura di narcotici ai minori".

Berlino ha inviato anche due delinquenti sul volo di deportazione. Entrambi erano offensori gravi, uno punito per lesioni fisiche ripetute e l'altro per aggressione sessuale, ha rivelato il Ministro dell'Interno Iris Spranger.

Turingia ha espulso un 25enne che era arrivato in Germania come minore non accompagnato nel novembre 2015. Nel 2018 è stato condannato a 13 mesi in un centro di detenzione minorile per lesioni aggravate. Nel 2021 ha ricevuto una pena detentiva totale di 24 mesi per lesioni, rapina a mano armata e resistenza alle forze dell'ordine. Era in carcere dal febbraio 2021 al marzo 2024 e è ricomparso nel sistema giudiziario dopo il rilascio.

