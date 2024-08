"Esiste esperienza di fastidio o agitazione collettiva"

ntv.de: Sig. Nitzsche, guardando alla elezioni del 1º settembre - quali sono le sensazioni prevalenti? Ansia o ottimismo?

Thomas Nitzsche: Principalmente incertezza. C'è anche ottimismo. Sospetto che non ci sarà una maggioranza chiara nel parlamento statale della Turingia dopo queste elezioni. Spero ancora che non avremo un altro governo di minoranza. Non è ideale a lungo termine.

Come interpreti l'atmosfera dello stato?

A Jena è un po' diverso. Abbiamo rapporti di maggioranza diversi rispetto al resto della Turingia. Tuttavia, c'è una sorta di agitazione collettiva ovunque. È iniziata con il Corona e ha continuato con il conflitto in Ucraina. In qualche modo, la miccia è diventata più corta. La disponibilità a considerare il punto di vista dell'altra parte è diminuita. La propensione ad ascoltare e accettare opinioni contrastanti, anche quando ci si allontana da esse, sta diminuendo.

Quale potrebbe essere la ragione di questo?

Credo che sia l'intersezione di diverse crisi. Il Corona da solo è stato sufficiente a disturbare il mondo. La pandemia non era nemmeno finita quando è iniziato il conflitto in Ucraina. Molte persone desiderano un ritorno alla normalità, qualunque cosa essa sia. Ma quello manca, e per questo c'è questa inquietudine. Si aggiungono anche le preoccupazioni per il futuro. Ora un partito dall'estrema destra al far-right sta facendo progressi costanti. La gente spesso definisce l'AfD come un fenomeno dell'Est, ma credo che sia solo una questione di tempo. La tendenza è simile anche negli stati federali vecchi.

Quanto minaccioso consideri Björn Höcke?

Molto minaccioso. Da ciò che ho letto e sentito, egli gestisce una nave molto stretta. Le persone ottengono solo posizioni promettenti nelle liste del consiglio comunale o del parlamento statale se si allineano con lui. Non è nell'interesse di nessuno permettere a Mr. Höcke di avvicinarsi al potere.

È realistico pensare che potrebbe diventare il Ministro-Presidente? Tutti i partiti respingono una coalizione con l'AfD. O?

Non lo vedo accadere. Ma ciò si applica solo se nessuno cambia idea. Se ciò che viene detto ora dopo le elezioni è ancora valido. È possibile che i partiti individuali non tornino nel parlamento statale. Poi i loro voti sarebbero persi e potrebbe essere necessario molto meno del 50% dei voti per una maggioranza. Non vedo l'AfD diventare così potente da non poter essere evitato. Ma non è del tutto impossibile.

Non è questo il dilemma nell'affrontare l'AfD? Vuoi prevenire un colpo di stato del governo, ma se tutti gli altri si uniscono contro di loro, possono rivendicare: Siamo l'unica alternativa, sono tutti uguali. Vedi un modo per uscirne?

C'è un modo per uscirne, ma non c'è una soluzione rapida. Sono fermamente convinto che tutte le azioni sotto la bandiera "Lotta contro l'AfD" non portano ai risultati desiderati. Mira al problema sbagliato. La lotta contro il partito raggiunge addirittura l'opposto di ciò che si intende con le migliori intenzioni. Invece, c'è bisogno di una lotta contro le cause sottostanti che spingono gli elettori a votare per questo partito. È relativamente semplice organizzare una grande manifestazione contro l'AfD, ma quello non aiuta. Potresti eliminare temporaneamente la testa dell'idra, ma non è il modo per sconfiggerla.

Da dove cominceresti?

Il tema che l'AfD ha catturato è la paura. Di qualsiasi cosa. Pensavo che il tema fosse la migrazione. Quello è un eufemismo. Paura dello straniero. Potrebbe essere sgradevole, ma quella paura è reale. C'è anche la paura del decadimento sociale. Di perdere qualcosa che si ha. O la paura di troppi cambiamenti. Questi motivi, l'AfD li sfrutta molto efficacemente.

Cosa si può fare al riguardo?

Si deve ridurre le ragioni della paura. Quello è l'unica soluzione che funziona. La paura non può essere arginata da nessuno. Invece, si deve spiegare alle persone i cambiamenti imminenti in modo che non si sentano minacciati da essi. A Jena, l'AfD ha un compito molto più difficile rispetto al resto della Turingia. In parte è dovuto alla nostra società civile vigilante. L'altra ragione è che abbiamo già una percentuale più alta di stranieri. È diventato normale vivere con persone che sembrano diverse, e questo non può più essere manipolato in modo populista.

Jena è forse un'eccezione in Turingia riguardo ai rifugiati?

Abbiamo accolto circa 3000 rifugiati nel 2014/15. Dietro le quinte, quello è stato un significativo problema, ma c'è stata poca critica. L'afflusso poi è semplicemente filtrato nel mercato immobiliare. Ora è diverso. Non ci sono più appartamenti liberi. La volontà di accogliere rimane, ma le opzioni di alloggio stanno diminuendo. Le nostre sistemazioni comunali sono ancora piene. Se tre pullman arrivassero stanotte, non sapremmo dove collocare le persone a Jena. La situazione di ammissione è attualmente a zero. Ma potrebbe cambiare di nuovo.

Fino a che punto riesci a integrare i rifugiati nel lavoro? È stato un errore pagare subito i cittadini ucraini con il reddito di cittadinanza?

Qui a Jena, i migranti entrano in rapporti di lavoro in modo sproporzionato. Sappiamo anche l'effetto contrario. Si inizia a calcolare, reddito di cittadinanza, integrazione, altri benefici e lo si confronta con un eventuale reddito. Il punto può arrivare dove si pensa: Non ne vale la pena. Tuttavia, non vediamo un'immigrazione nel sistema sociale qui.

Come hai fatto a raggiungere questo?

Non abbiamo solo bisogno di lavoratori qualificati, ma abbiamo anche un ambiente favorevole - ad esempio numerosi club che offrono lezioni di lingua e integrazione. Imprese che già si stanno stabilendo in una forza lavoro globale.

Cosa implicherebbe per Jena se l'AfD diventasse la fazione più potente nello stato? Non potrebbe anche scoraggiare potenziali lavoratori qualificati?

Questo sta già accadendo. Una forte presenza dell'AfD localmente sarebbe indubbiamente un aspetto sfavorevole del luogo. Ad esempio, durante le visite dei diplomatici, finiamo sempre per affrontare questo argomento. Di solito li rassicuro: Non è così qui. Non c'è bisogno di preoccuparsi di trasferirsi qui con un background migratorio. Tuttavia, si può percepire la diffidenza dall'esterno. L'università e le corporation internazionali lo notano, e sembra sempre aleggiare come una nuvola nera su tutto.

Durante le recenti campagne politiche, ci sono state numerose aggressioni aggressive ai candidati e alle autorità - addirittura sfociate in violenza fisica. Come influisce su di te?

Quando ne parlo con i miei colleghi in un gruppo più ampio, ho la sensazione che più della metà abbia incontrato questo direttamente. Personalmente, ho ricevuto solo una singola email minatoria finora. Il mittente è stato molto attento a nascondere la propria identità. Mi ha messo in allarme, quindi abbiamo condotto un'indagine più approfondita. Altrimenti, non ho ancora affrontato minacce o violenza.

Cosa ti tiene speranzoso?

Ad esempio, il gruppo "Turingia Aperta". Sono coinvolti membri da diversi background. Tutti cercano di impegnarsi in discussioni costruttive con le persone nel loro ambiente immediato. Questa strategia si è dimostrata efficace, e in questo modo possiamo ancora influenzare le persone. A Jena, abbiamo inoltre lanciato la nostra campagna. Abbiamo evidenziato individui, come quelli dell'ospedale, che ci mancheranno molto se non ci fossero più. Abbiamo bisogno di queste persone e le vogliamo qui. Credo che questo tipo di comunicazione funzioni.

Volker Petersen ha intervistato Thomas Nitzsche

Despite the concerns regarding the AfD's rise in power, especially in the old federal states, the trend seems to be similar in The Netherlands as well. (reference to the 'AfD becoming so powerful that you can't avoid them' sentence)

In light of the increasing restlessness and apprehensions about the future in political spheres worldwide, it's essential to promote understanding and cooperation rather than fear and exclusion. (referencing the "Fight against the AfD" banner not yielding the desired results and reducing the reasons for fear as the solution)

Leggi anche: