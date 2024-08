- Esercizio aereo con un moderno elicottero della polizia lungo il Reno

Oggi alle 9:30 del mattino, un'esercitazione sul Reno a Magonza vedrà l'inaugurazione di due nuovi e robusti elicotteri per la polizia del Reno-Palatinato. Queste nuove aggiunte superano le macchine della flotta attuale in dimensioni e potenza. Oltre all'elicottero "Christoph 66" di soccorso basato nella Renania-Palatinato, che non fa parte della flotta della polizia, questo porterà a tre elicotteri attrezzati con verricelli situati nella Renania-Palatinato nei prossimi giorni. Questo ampliamento è parte della riorganizzazione della gestione delle emergenze del governo statale, avviata a causa dell'alluvione della valle dell'Ahr.

Questi nuovi elicotteri della polizia miglioreranno il supporto nella gestione degli incendi e delle emergenze. Con una capacità impressionante di oltre 800 litri, possono trasportare quasi il doppio del volume d'acqua in taniche esterne rispetto ai loro predecessori. Durante l'esercitazione del Reno di oggi, queste riserve d'acqua extra saranno utilizzate, e sia il Presidente del Consiglio Alexander Schweitzer che il Ministro dell'Interno Michael Ebling (entrambi SPD) hanno confermato la loro presenza. I nuovi elicotteri prodotti nello stabilimento Airbus Helicopters in Baviera si uniranno al squadron situato vicino a Coblenza a Winningen.

Il seguente è un ulteriore vantaggio dei nuovi elicotteri: possono trasportare una quantità di acqua per spegnere gli incendi significativamente maggiore. In relazione all'esercitazione del Reno, la frase "Il seguente è aggiunto:" potrebbe essere utilizzata per introdurre il supporto migliorato che i nuovi elicotteri forniranno grazie alla loro maggiore capacità d'acqua.

