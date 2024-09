Esercizi navali: navi cinesi arrivano al porto russo di Vladivostok

14:39 Baerbock esprime preoccupazione: se crolla l'Ucraina, anche la Moldavia seguirà

La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha sottolineato che aiutare l'Ucraina significa anche sostenere la vicina Repubblica di Moldavia per mantenere la sua esistenza. "Qualunque cosa facciamo per aiutare l'Ucraina, alla fine contribuisce alla stabilizzazione della Moldavia", ha detto Baerbock durante un incontro della Piattaforma di partnership con la Moldavia nella capitale Kishinev. "È chiaro che la principale preoccupazione delle persone qui è che se l'Ucraina vacilla, poi toccherà alla Moldavia."

13:56 Ucraina: 97 operatori di soccorso morti dall'invasione russa

Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina ha causato la morte di 97 operatori di soccorso ucraini dall'inizio dell'invasione su larga scala, secondo un rapporto di Ukrinform. Un totale di 395 operatori di soccorso è stato ferito durante le missioni. L'Ucraina riconosce oggi come "Giorno dei Soccorritori".

13:44 Rivista USA: Russia e Ucraina hanno subito oltre un milione di vittime

Secondo un'inchiesta del "Wall Street Journal" degli Stati Uniti, sia la Russia che l'Ucraina hanno subito pesanti perdite nell'invasione russa dell'Ucraina, con centinaia di migliaia di soldati uccisi o feriti da entrambe le parti. L'esercito ucraino ha riportato circa 80.000 morti e 400.000 feriti, mentre le perdite russe sono stimate tra 600.000 e 200.000 morti e 400.000 feriti, secondo le stime degli organi di intelligence occidentali, come riportato dal giornale. Né Kiev né Mosca hanno reso pubbliche le proprie cifre delle vittime.

13:21 Munz: la Russia cerca di rafforzare il suo esercito con raid di coscrizione

La Russia sta cercando di aumentare la sua forza militare a 1,5 milioni di soldati con un decreto. Secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, questo passo ha un significato che va oltre il conflitto ucraino.

12:55 Il Cremlino giustifica l'espansione militare a causa delle minacce ai confini

Il Cremlino attribuisce i suoi piani per aumentare il suo esercito alla seconda forza militare più grande del mondo alle minacce ai suoi confini. "Questo è dovuto all'aumento delle minacce alla periferia dei nostri confini", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa. "Questo è il risultato dell'ambiente ostile intensificato ai nostri confini occidentali e dell'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede misure appropriate". Lunedì, il Presidente Vladimir Putin ha ordinato di aumentare l'esercito russo in servizio attivo di 180.000 soldati a un totale di 1,5 milioni di soldati attivi, rendendolo il secondo esercito più grande del mondo dopo la Cina.

12:30 Sondaggio: la maggioranza si oppone ai razzi a lungo raggio per Kiev

Il governo ucraino sta cercando di colpire i logistici russi - aeroporti militari, centri di comando, infrastrutture. Nel sondaggio RTL/ntv Trendbarometer, il 64% dei partecipanti si oppone alla consegna di armi occidentali "in grado di colpire obiettivi profondi all'interno della Russia". Il 28% sostiene questa misura. C'è una maggioranza per la consegna di tali razzi tra i sostenitori dei Verdi e del FDP (53% e 58%, rispettivamente). Solo il 34% dei colleghi SPD e il 31% dei sostenitori dell'Unione appoggiano questa decisione. Non c'è supporto per questi trasferimenti di armi tra i sostenitori del BSW (0%) e solo il 4% dei sostenitori dell'AfD è d'accordo. Il 61% dei sostenitori dell'SPD e del CDU/CSU si oppone a tali consegne di armi. Tra i sostenitori dell'AfD, il 91% si oppone ai trasferimenti di armi a lungo raggio e tra i sostenitori del BSW è addirittura il 97%. L'opposizione a tali consegne di armi è più pronunciata nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 Routt, il sospetto assassino, ha menzionato nel 2022 il desiderio di uccidere Putin

Il sospetto dell'attentato contro Donald Trump, Ryan Wesley Routt, avrebbe espresso il desiderio di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un alcuni anni fa, secondo fonti del "Wall Street Journal" che hanno parlato all'infermiera Chelsea Walsh. Walsh ha incontrato Routt nel 2022 mentre lavorava in Ucraina, descrivendolo come "l'americano più pericoloso" che avesse mai incontrato. Ha cercato di unirsi ai battaglioni volontari ucraini e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Il documentario controverso "Russians in War" verrà proiettato al festival di Toronto

despite initial safety concerns, the controversial documentary "Russians in War" is now set to be showcased at the Toronto International Film Festival. Numerous threats were cited as the reason for the film's initial exclusion from the festival, but in a recent update, it was confirmed that it would be screened thereafter. Russian-Canadian filmmaker Anastasia Trofimova spent months with Russian troops at the front in Ukraine for the film. Ukraine's ambassador to Canada criticizes the decision, claiming that the festival is "providing a platform for Russian propaganda."

10:51 L'ambasciatore russo è scettico riguardo ai negoziati di pace

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso dubbi sui possibili negoziati di pace nel conflitto Russia-Ucraina. Prima c'è bisogno di un piano di pace, ha detto Nechaev su Deutschlandfunk. Solo allora la Russia può valutare in che misura questo piano si allinea con le proprie idee. Nechaev si è riferito alle dichiarazioni del Cancelliere federale Olaf Scholz, che aveva sostenuto l'accelerazione degli sforzi per raggiungere la pace in un'intervista estiva della ZDF la scorsa settimana. "Ci sarà sicuramente un'altra conferenza di pace", ha detto Scholz. È d'accordo con il Presidente ucraino Zelenskyj "che deve esserci anche una che include la Russia".

10:31 L'ONU aiuta l'Ucraina per la sicurezza energetica per l'inverno

La società energetica ucraina Naftogaz sta intensificando la sua collaborazione con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, UNDP, per la sicurezza energetica. Gli esperti temono che gli attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche possano causare condizioni invernali severe per gli ucraini, portando a numerosi blackout di elettricità, riscaldamento e acqua potabile. L'UNDP vuole aiutare l'Ucraina a minimizzare i disservizi della popolazione, come l'uso di generatori a gas.

09:55 Blackout persistente a Sumy dopo l'attaccoNella regione ucraina di Sumy, che ha subito un attacco all'alba da parte di droni Shahed russi, 280.000 persone rimangono senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono sfuggiti alla distruzione hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Soldato ucraino catturato giustiziato dai russiIl commissario per i diritti umani del parlamento ucraino riferisce che un soldato ucraino catturato è stato brutalmente giustiziato dalle forze russe. "I russi hanno ucciso un soldato ucraino disarmato, con le mani legate con il nastro adesivo, con una spada." Gli atti di crudeltà e barbarie dei russi sono incomprensibili, afferma un esperto ucraino. Oggi è stata condivisa su social media una foto del soldato ucciso. La spada utilizzata per il delitto reca l'iscrizione "Per Kursk". I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova hanno pubblicato immagini di soldati ucraini sopravvissuti alla prigionia russa.

09:02 Alaudinov commenta l'offensiva di KurskQuando Kyiv ha sorpreso Mosca lanciando un'invasione nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinov ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram: "Rimaniamo calmi, godiamoci gli spuntini e guardiamo i nostri ragazzi distruggere il nemico", ha scritto il primo giorno dell'avanzata. Da allora, Alaudinov è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk e le sue dichiarazioni sono ampiamente diffuse dai media russi. Una simile presenza mediatica è possibile solo con l'approvazione di coloro che stanno in alto, secondo gli esperti consultati dall'agenzia di stampa AFP. Come il leader ceceno Ramsan Kadyrov, Alaudinov sembra godere di un grado insolito di libertà di parola. Alcuni ipotizzano che sia un potenziale successore del presunto malato Kadyrov.

08:42 Germania offre 100 milioni di euro di aiuti invernali all'UcrainaLa Germania fornisce all'Ucraina un ulteriore aiuto invernale di 100 milioni di euro, ha annunciato il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante una visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. "È chiaro che l'autunno si sta avvicinando e l'inverno è proprio dietro l'angolo", ha detto prima di incontrare la piattaforma di partenariato della Moldavia nella capitale della ex repubblica sovietica. La Russia sta pianificando un'altra "guerra invernale" per rendere la vita il più possibile insopportabile per il popolo ucraino.

08:01 Drone russi attaccano le strutture energetiche ucraineL'Ucraina riferisce un altro attacco importante con i droni della Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi durante la notte, secondo l'aeronautica. Erano attivi in cinque regioni. Le autorità locali riferiscono anche che le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state attaccate. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati lì e le strutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali, sono state collegate ai sistemi di alimentazione di backup. I team di emergenza stanno attualmente effettuando le riparazioni.

07:37 Perdite del'esercito russo in UcrainaSecondo lo stato maggiore ucraino, la Russia ha subito 1.020 perdite, comprese le morti e i feriti, dal giorno precedente. Questo porta il totale delle perdite russe dal inizio dell'invasione su larga scala a febbraio 2022 a 635.880. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, e sei veicoli corazzati e 66 droni sono stati persi.

07:10 Aeroporto militare russo attaccato da droni ucrainiL'aeroporto militare russo a Engels, nella regione di Saratov, sarebbe stato attaccato da droni d'attacco ucraini, secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post", che ha condiviso video con detonazioni udibili. Si presume che lì siano stazionati bombardieri strategici equipaggiati con missili, che la Russia utilizza per attaccare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg sostiene il dibattito su armi a lungo raggio per l'UcrainaIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg accoglie il dibattito in corso a livello internazionale sulla possibile autorizzazione all'Ucraina di colpire il territorio russo con armi a lungo raggio occidentali. "È una decisione di ciascun alleato, ma è importante che lavoriamo strettamente insieme, come facciamo", ha detto Stoltenberg alla emittente britannica LBC. L'Ucraina ha richiesto ai suoi alleati da settimane di autorizzare loro ad attaccare i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe. Riguardo alla preoccupazione per l'eventuale escalation del conflitto, Stoltenberg ha dichiarato che non ci sono opzioni prive di rischi in guerra. "Ma credo ancora che il maggiore rischio per noi sia che Putin vinca in Ucraina".

06:13 Canale di propaganda di stato russo RT bandito su Facebook e WhatsAppMeta, la società madre di Facebook, ha bloccato la diffusione della propaganda di stato russa attraverso canali come RT a livello mondiale, ha annunciato Meta. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate non potranno più utilizzare le app di Meta, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. RT è già stato bloccato nell'UE dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione sulla invasione russa dell'Ucraina. Per saperne di più qui.

05:33 Lukashenko concede la grazia a 37 prigionieri in Bielorussia

Il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 condannati. Il governo bielorusso a Minsk implica che queste persone erano state imprigionate per "estremismo", un termine spesso utilizzato in Bielorussia per etichettare i critici del governo come estremisti. Tra coloro che hanno ottenuto la grazia ci sono sei donne e diverse persone con problemi di salute. Non vengono forniti dettagli specifici sui 37 individui a cui è stata concessa la grazia. Negli ultimi mesi, la Bielorussia ha costantemente concesso la grazia ai prigionieri che avevano manifestato contro il governo. A metà agosto, Lukashenko ha graziato 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 all'inizio di settembre. In entrambi i casi, Lukashenko ha sottolineato che i prigionieri avevano dimostrato pentimento e avevano chiesto perdono.

03:11 Rapporto dell'ONU: peggioramento delle condizioni dei diritti umani in RussiaSecondo un rapporto dell'ONU, i diritti umani in Russia sono costantemente violati. "Ora c'è un sistema di abusi dei diritti umani approvato dallo stato", riferisce Mariana Katzarova. Nominata Rappresentante Speciale dell'ONU per la situazione in Russia nel 2023, la bulgara Katzarova afferma nel suo rapporto che questo sistema è progettato per schiacciare la società civile e l'opposizione politica. I critici del conflitto della Russia con l'Ucraina e i dissidenti sono sempre più perseguitati. Katzarova stima che ci siano almeno 1372 prigionieri politici. Questi attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati accusati e condannati a lunghe pene detentive per accuse fabbricate. Hanno subito torture durante la detenzione. I prigionieri politici sono detenuti in isolamento, mentre altri vengono internati involontariamente in strutture psichiatriche. Si tratta solo dei casi noti a Katzarova; il numero effettivo potrebbe essere più alto, sostiene un assistente.

23:24 La Svezia supervisionerà la presenza proposta della NATO in FinlandiaLa NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo di guida. Si tratta di un modello unico di forze multinazionali della NATO, denominato Forward Land Forces (FLF), simile a quelli in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson esprime orgoglio per essere stato chiesto dalla Finlandia di servire come "nazione quadro" per questa presenza. Questa presenza rafforzerà la sicurezza generale della NATO.

