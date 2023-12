Eseguo il "riconoscimento facciale" degli edifici per svelare i segreti dell'architettura

Ma non era sempre preciso. Sebbene l'algoritmo di Apple continui a migliorare, aveva la tendenza a trovare volti in oggetti, non solo statue o sculture di persone, ma persino gatti o alberi di Natale. Per me, le possibilità sono diventate più chiare quando iPhoto ha confuso un mio amico umano - lo chiamerò Mike - con un edificio chiamato Grande Moschea di Cordova.

Il soffitto del sagrato della moschea avrebbe dovuto assomigliare ai capelli castani di Mike. La sovrapposizione di due archi visigoti avrebbe ricordato l'area tra l'attaccatura dei capelli e il bordo della fronte di Mike. Infine, l'allineamento degli archi cuspidati moreschi, con la loro struttura in pietra a strisce, assomigliava agli occhi e al naso di Mike quanto bastava perché il software pensasse che una moschea del X secolo fosse il volto di un uomo del XXI secolo.

Invece di considerarlo un fallimento, mi resi conto di aver trovato una nuova intuizione: Così come i volti delle persone hanno caratteristiche che possono essere riconosciute dagli algoritmi, lo stesso vale per gli edifici. È iniziato così il mio tentativo di eseguire il riconoscimento facciale sugli edifici o, più formalmente, la "biometria architettonica". Anche gli edifici, come le persone, potrebbero avere un'identità biometrica.

Il volto dell'edificio

Alla fine del XIX secolo, le stazioni ferroviarie furono costruite in Canada e nell'Impero Ottomano, mentre entrambi i Paesi cercavano di espandere il controllo del territorio e l'influenza regionale.

In ciascun Paese, un team centralizzato di architetti fu incaricato di progettare decine di edifici dall'aspetto simile da costruire in un vasto paesaggio di frontiera.

La maggior parte dei progettisti non era mai stata nei luoghi in cui sarebbero stati costruiti i loro edifici, quindi non avevano idea se ci fossero pendii ripidi, grandi affioramenti rocciosi o altre variazioni del terreno che avrebbero potuto portare a modifiche del progetto.

Sia in Canada che nell'Impero Ottomano, i supervisori dei lavori di costruzione sui siti reali dovevano fare del loro meglio per conciliare i progetti ufficiali con ciò che era possibile fare sul terreno. Poiché le comunicazioni erano lente e difficili, spesso dovevano modificare da soli i progetti degli edifici per adattarli alla topografia locale e ad altre condizioni variabili.

Inoltre, le persone che hanno effettivamente costruito provenivano da una forza lavoro multinazionale in continua evoluzione. In Canada gli operai erano ucraini, cinesi, scandinavi e nativi americani; nell'Impero Ottomano erano arabi, greci e curdi. Dovevano seguire indicazioni date in lingue sconosciute e comprendere progetti e disegni etichettati in lingue sconosciute.

Di conseguenza, le nozioni culturali di ingegneri e operai sull'aspetto e la costruzione di un edificio hanno lasciato le loro impronte figurative su ciò che è stato costruito e sul suo aspetto. In ogni luogo ci sono sottili differenze. Le cornici delle finestre in legno di alcune stazioni sono smussate, alcuni tetti hanno dei terminali e alcuni archi arrotondati sono stati sostituiti da archi leggermente appuntiti.

Altre modifiche al design possono essere avvenute più di recente, con ristrutturazioni e restauri. Nel frattempo, il tempo ha consumato i materiali, le intemperie hanno danneggiato le strutture e, in alcuni casi, gli animali hanno aggiunto i loro elementi, come i nidi degli uccelli.

Le persone dietro le facciate

Nei casi di studio canadesi e ottomani, molte persone hanno avuto la possibilità di influenzare l'edificio finale. Le variazioni sono simili alle differenze tra i volti delle persone: la maggior parte delle persone ha due occhi, un naso, una bocca e due orecchie, ma la forma e la posizione di questi elementi possono variare.

Pensando agli edifici come a oggetti dotati di identità biometrica, ho iniziato a usare un'analisi simile a quella del riconoscimento facciale per trovare le sottili differenze in ogni edificio. Io e il mio team abbiamo utilizzato scanner laser per effettuare misurazioni 3D dettagliate di stazioni ferroviarie in Turchia e in Canada. Abbiamo elaborato i dati grezzi per creare modelli computerizzati di tali misure.

Questo, a sua volta, ha rivelato le mani dei costruttori, evidenziando le influenze geografiche e multiculturali che hanno plasmato gli edifici risultanti.

Questa prova ha messo in discussione le precedenti ipotesi secondo cui gli edifici, come una scultura o un dipinto, sono influenzati principalmente da una sola persona. Il nostro lavoro ha dimostrato che gli edifici iniziano in realtà solo con dei disegni, ma che poi ricevono il contributo di un vasto numero di creatori, la maggior parte dei quali non raggiunge mai lo status eroico di architetto o designer.

Ad oggi, non esistono metodi validi per cercare di identificare queste persone ed evidenziare le loro scelte artistiche. L'assenza delle loro voci tende a rafforzare l'idea che l'architettura sia fatta solo da individui brillanti.

Quando gli scanner 3D diventeranno sempre più comuni, forse anche elementi degli smartphone, il nostro metodo sarà a disposizione di quasi tutti. Le persone utilizzeranno questa tecnologia su oggetti grandi come gli edifici, ma anche su quelli piccoli. Attualmente il nostro gruppo sta lavorando con le punte paleoindiane, più comunemente note come "punte di freccia", per esplorare una storia, una geografia e una serie di circostanze molto diverse da quelle in cui ci siamo imbattuti con le stazioni ferroviarie.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com