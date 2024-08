- Eseguizione di un padre durante un inseguimento - sollecitazione per manipolazione (parafrasato)

Un 18enne della regione del Baden-Württemberg, presumibilmente coinvolto nell'uccisione del padre durante una battuta di caccia in Mittelfranken, è stato dichiarato incapace mentalmente di intendere e di volere dal procuratore locale. Di conseguenza, è stata presentata una richiesta per il suo ricovero in un istituto psichiatrico.

La richiesta è stata inoltrata al tribunale regionale, come confermato da un portavoce della procura. Ora spetta al tribunale decidere se procedere con il processo principale. Diversi mezzi di comunicazione avevano precedentemente reso pubblico il请求 di trattamento psicosociale.

Il giovane di Ludwigsburg, Baden-Württemberg, è sotto indagine per omicidio. Si presume che abbia fatto una battuta di caccia con il padre vicino a Burgbernheim in Mittelfranken il 1° maggio e abbia sparato contro di lui. Il corpo dell'uomo di 54 anni è stato trovato da passanti. Si dice che il figlio abbia confessato alla madre al telefono e si sia poi costituito alle autorità. Attualmente si trova in una struttura psichiatrica.

Le azioni presunte del giovane durante la battuta di caccia in Mittelfranken sono classificate come un crimine. Nonostante si trovi in una struttura psichiatrica, il suo caso potrebbe ancora procedere al processo principale.

