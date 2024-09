- Escluso dalla Nazionale: l'aspirazione professionale porta alla rabbia verso Ranknick

Calciatore Marco Friedl di Werder Bremen è irritato per non essere costantemente incluso nella nazionale austriaca. "Non ricevo alcuna comunicazione, non ci sono conversazioni. Per questo ho deciso di andare avanti con questa questione. Sono veramente incazzato", ha espresso il difensore 26enne dopo la partita di Bundesliga contro il Borussia Dortmund (0:0).

L'allenatore Ralf Rangnick ha omesso Friedl durante l'estate al Campionato Europeo di Calcio e alla fine lo ha incluso come riserva per le successive due partite internazionali contro la Slovenia e la Norvegia. "Ho già parlato così tanto di questo e non ho voglia di discuterne ulteriormente, altrimenti diventerò ridicolo dalla rabbia. È un peccato", ha brontolato Friedl.

Despite being included as a backup in the Austrian national team's matches against Slovenia and Norway, Marco Friedl continues to feel overlooked by the National team. His frustration with the situation led him to focus on his club performances with Werder Bremen.

Leggi anche: