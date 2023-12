Esclusivo: Registrazioni, email mostrano come il team di Trump abbia trasportato a Washington false schede elettorali nella spinta finale per ribaltare le elezioni del 2020

Così, gli operatori della campagna di Trump si sono affannati a far volare le copie dei certificati falsi dal Michigan e dal Wisconsin fino alla capitale, affidandosi a una catena disordinata di corrieri e all'aiuto di due repubblicani del Congresso, per cercare di far pervenire i documenti all'allora vicepresidente Mike Pence mentre questi presiedeva alla certificazione del Collegio elettorale.

Secondo le e-mail e le registrazioni ottenute dalla CNN, gli agenti avevano persino preso in considerazione la possibilità di noleggiare un jet per assicurarsi che i documenti raggiungessero Washington in tempo per il procedimento del 6 gennaio 2021.

I nuovi dettagli forniscono uno sguardo dietro le quinte del caotico sforzo dell'ultimo minuto per mantenere Donald Trump in carica. Lo schema dei falsi elettori è un elemento di spicco nell'accusa penale del consigliere speciale Jack Smith contro l'ex presidente, e alcuni dei funzionari coinvolti hanno parlato con gli investigatori di Smith.

Le e-mail e le registrazioni indicano anche che un avvocato di spicco della campagna di Trump ha preso parte alle discussioni dell'ultima ora sulla consegna dei certificati elettorali falsi a Pence, compromettendo potenzialmente la sua testimonianza alla commissione ristretta della Camera che ha indagato il 6 gennaio, secondo la quale aveva scaricato la responsabilità e non voleva mettere l'ex vicepresidente in una situazione difficile.

Questi dettagli provengono in gran parte dall'avvocato pro-Trump Kenneth Chesebro, che è stato un architetto del complotto dei falsi elettori e ora è un collaboratore chiave in diverse indagini statali sullo schema. Chesebro si è dichiarato colpevole in ottobre di un'accusa di cospirazione in Georgia in relazione al piano degli elettori e ha incontrato i procuratori di Michigan, Nevada e Wisconsin, che stanno indagando sui finti elettori del GOP nei loro Stati.

Chesebro è un co-cospiratore non accusato nell'accusa federale di interferenza elettorale contro Trump.

L'avvocato della campagna di Trump "impazzito" per le schede elettorali mancanti, dice Chesebro

Gli investigatori del Michigan chiedono all'avvocato pro-Trump Kenneth Chesebro il ruolo della campagna di Trump nel complotto dei falsi elettori. Chesebro dice che i principali avvocati della campagna di Trump erano allarmati dal fatto che i certificati falsi potessero non arrivare nella capitale prima della procedura di certificazione del 6 gennaio 2021 al Congresso.

Fonte: Ottenuto dalla CNN

La CNN ha ottenuto l'audio del recente colloquio di Chesebro con gli investigatori del Michigan e ha riportato in esclusiva all'inizio di questo mese che ha anche raccontato di un incontro nello Studio Ovale del dicembre 2020 in cui ha informato Trump del piano dei falsi elettori e di come questo si colleghi al 6 gennaio.

Un avvocato di Chesebro ha rifiutato di commentare. Un portavoce dell'ufficio del consigliere speciale non ha risposto a una richiesta di commento per questa storia.

Una decisione di alto livello

Le e-mail ottenute dalla CNN confermano quanto Chesebro ha detto ai procuratori del Michigan: Ha comunicato con il principale avvocato della campagna Trump, Matt Morgan, e con un altro funzionario della campagna, Mike Roman, per trasportare i documenti a Washington il 5 gennaio.

Da lì, il senatore Ron Johnson del Wisconsin e un deputato della Pennsylvania hanno assistito nello sforzo di far arrivare i documenti nelle mani di Pence.

"Questa è una decisione di alto livello per ottenere i voti del Michigan e del Wisconsin", ha detto Chesebro ai procuratori del Michigan. "E hanno dovuto arruolare, sapete, un senatore degli Stati Uniti per cercare di accelerare i tempi, per farli arrivare a Pence in tempo".

La campagna di Trump ha preso in considerazione l'idea di noleggiare un jet per trasportare le schede elettorali a Washington, dice Chesebro.

L'avvocato pro-Trump Kenneth Chesebro, un architetto del piano dei falsi elettori, ha dichiarato ai procuratori del Michigan che gli avvocati della campagna di Trump avevano preso in considerazione l'idea di noleggiare un jet privato per portare le schede elettorali false nella capitale della nazione in tempo per il procedimento di certificazione del 6 gennaio 2021 al Congresso.

Fonte: Ottenuto dalla CNN

Chesebro ha anche discusso l'episodio con gli investigatori del Wisconsin la settimana scorsa, quando ha avuto un colloquio con l'ufficio del procuratore generale nell'ambito di un'indagine statale separata sul complotto dei falsi elettori, ha dichiarato alla CNN una fonte che ha familiarità con la questione.

I procuratori del Wisconsin hanno chiesto informazioni sull'episodio "in modo approfondito", ha detto la fonte, notando che Chesebro ha discusso di come un collaboratore del GOP del Wisconsin abbia trasportato il certificato da Milwaukee a Washington e lo abbia poi consegnato a Chesebro.

Il resoconto di prima mano di Chesebro aiuta a completare la narrazione dello sforzo di consegnare a mano le liste degli elettori a Pence, a cui si fa vagamente riferimento nell'accusa federale di Smith.

Trump si è dichiarato non colpevole delle accuse, che includono la cospirazione con Chesebro e altri per ostacolare la procedura di certificazione del 6 gennaio. Prima della dichiarazione di colpevolezza di Chesebro in Georgia, i suoi avvocati hanno contattato il team di Smith. A partire da questa settimana, non ha ricevuto risposta dai procuratori federali, come ha riferito alla CNN una fonte che ha familiarità con la questione.

Secondo una fonte che ha familiarità con la questione, gli investigatori federali hanno parlato con diverse persone coinvolte nella vicenda dei certificati elettorali falsi. Tra questi vi sono colloqui con i collaboratori di Trump che sono stati incaricati di portare i documenti a Washington e con alcuni falsi elettori che erano a conoscenza della pianificazione.

Un portavoce della campagna di Trump non ha risposto a una richiesta di commento.

Interrogato sull'episodio, un portavoce di Johnson ha fatto riferimento ai suoi commenti precedenti, in cui aveva detto che "il mio coinvolgimento in quel tentativo di consegna è durato un paio di secondi" e che "alla fine, quegli elettori non sono stati consegnati".

Coordinamento "giorno per giorno

Secondo le registrazioni del colloquio di Chesebro con i procuratori del Michigan, egli ha spiegato come una nota legale da lui scritta per il Wisconsin si sia trasformata in un'operazione a livello nazionale, in cui gli avvocati di Trump stavano "coordinando giorno per giorno gli sforzi di più di una dozzina di persone con il GOP e con la campagna di Trump".

Il 4 gennaio 2021, Morgan ha inviato un'e-mail a Chesebro e Roman chiedendo conferma che tutte le liste degli elettori di Trump fossero state ricevute dal Congresso, secondo i documenti ottenuti dalla CNN.

Roman ha risposto che il certificato del Michigan era stato spedito il 15 dicembre, ma che era ancora "in transito" presso una struttura del servizio postale statunitense a Washington. Anche il certificato del Wisconsin non era apparentemente arrivato.

Chesebro ha detto ai procuratori che Morgan era "spaventato" quando la campagna si è resa conto che i certificati falsi del Michigan erano ancora nella posta.

Lo stesso giorno, Morgan ha risposto via e-mail chiedendo a Chesebro e Roman di ripensare a come consegnare i certificati a Pence.

"Riflettendoci meglio, un corriere non sarà in grado di accedere al Campidoglio per consegnare un pacco sigillato", ha scritto Morgan il 4 gennaio, secondo le e-mail ottenute dalla CNN "Probabilmente dovrete ricorrere all'aiuto di un legislatore che possa consegnare nel luogo o nei luoghi appropriati. Vi raccomando caldamente di discutere un piano di consegna rivisto con Rudy (Giuliani) per assicurarvi che questo venga fatto nel modo che lui desidera".

Possiamo noleggiare un volo?

Roman era preoccupato che i documenti del Wisconsin non sarebbero arrivati a Washington in tempo.

"Possiamo noleggiare un volo? L'unico volo commerciale disponibile da MKE (Milwaukee Mitchell International Airport) a DCA (Ronald Reagan Washington National Airport) arriva alle 21:30 di domani sera", ha scritto Roman a Chesebro il 4 gennaio alle 23:24.

Il compito di trasportare fisicamente i documenti elettorali a Washington è toccato a due persone: Uno staff della campagna di Trump e un funzionario del Wisconsin GOP, secondo le e-mail e ciò che Chesebro ha detto ai procuratori.

Il funzionario del Wisconsin GOP che aveva i documenti elettorali dello Stato è atterrato dopo le 10 del mattino del 5 gennaio all'aeroporto internazionale di Baltimora-Washington, secondo le e-mail.

Michael Brown, collaboratore della campagna di Trump, ha volato con i certificati del Michigan verso l'aeroporto nazionale di Washington con arrivo previsto intorno alle 13.00, secondo le e-mail ottenute dalla CNN. Una fonte che ha familiarità con la questione ha detto alla CNN che Brown ha volato a Washington da Atlanta, perché i collaboratori di Trump che avevano in custodia le schede del Michigan erano in Georgia per il ballottaggio del Senato.

La campagna ha prenotato e pagato il volo di Brown con la Southwest Airlines. I registri federali sul finanziamento delle campagne elettorali indicano che un super PAC pro-Trump ha pagato la compagnia aerea il giorno del volo di Brown per i viaggi relativi agli sforzi di "riconteggio" delle elezioni.

Incontro all'hotel Trump

Le e-mail mostrano che Brown e il funzionario del GOP del Wisconsin sono stati incaricati di incontrare Chesebro al Trump International Hotel nel centro di Washington per consegnare i falsi certificati elettorali. In un'e-mail, Chesebro ha detto che avrebbe tenuto le schede elettorali nella sua stanza d'albergo fino al momento di consegnarle.

I funzionari del Partito Repubblicano del Wisconsin si sono mostrati infastiditi dalla richiesta di spedire i falsi certificati elettorali a Washington. "Quei maledetti idioti di Trump vogliono che qualcuno porti i documenti elettorali originali al Presidente del Senato", ha scritto un funzionario del Partito Repubblicano del Wisconsin all'allora presidente del partito Andrew Hitt il 4 gennaio, secondo il rapporto della commissione del 6 gennaio.

Hitt - che ha fornito informazioni agli investigatori federali sugli sforzi per far arrivare a Washington i certificati elettorali falsi, secondo una fonte che ha familiarità con la questione - ha detto alla commissione del 6 gennaio che il corriere si è rivelato eccessivo, perché i documenti originali che il partito statale aveva spedito a Washington sono arrivati in tempo.

I certificati all'interno del Campidoglio

I documenti dovevano comunque essere consegnati a mano all'ufficio del Senato di Pence in Campidoglio.

Il complotto degli elettori - come previsto da Chesebro e da altri alleati di Trump - prevedeva che Pence potesse rifiutare gli elettori legittimi di Biden e riconoscere gli "elettori supplenti" di Trump il 6 gennaio, mentre i legislatori conteggiavano i voti elettorali di ogni Stato. Secondo la legge federale, i certificati devono essere presentati fisicamente al Congresso durante la sessione congiunta, mentre i legislatori contano i voti elettorali.

Chesebro ha dichiarato agli investigatori che Roman lo ha messo in contatto con un assistente di un legislatore del GOP della Pennsylvania, che credeva fosse il deputato Scott Perry, per consegnargli i documenti. Chesebro non era certo di quale deputato lavorasse l'assistente - e il rapporto del 6 gennaio dice che un assistente di un altro repubblicano della Pennsylvania, il deputato Mike Kelly, ha aiutato a trasferire i documenti quel giorno.

"Avevo il materiale del Wisconsin. [Mike Brown, collaboratore della campagna di Trump, aveva i documenti del Michigan. Siamo andati al Longworth Office Building e il tizio con Perry, o come si chiama, e qualche altro collega, che erano come membri dello staff della Camera, li hanno presi e hanno detto: 'Li porteremo al Senato e li daremo a uno staff del Senato'", ha detto Chesebro ai procuratori del Michigan, secondo l'audio ottenuto dalla CNN.

"Non so perché, dal punto di vista logistico, non li abbiamo portati direttamente a Johnson. Ma è così che abbiamo fatto", ha aggiunto.

Chesebro descrive il ruolo di due legislatori del GOP nello schema degli elettori

L'avvocato pro-Trump Kenneth Chesebro, un architetto del piano dei falsi elettori, racconta ai procuratori del Michigan come il senatore del Wisconsin Ron Johnson e il rappresentante della Pennsylvania Scott Perry, entrambi repubblicani, abbiano contribuito a portare le schede elettorali false in Campidoglio per il procedimento di certificazione del 6 gennaio 2021.

Fonte: Ottenuto dalla CNN

Gli uffici di Kelly e Perry non hanno risposto alle richieste di commento della CNN.

Brown non ha commentato per questa storia. La CNN ha riferito in precedenza che a giugno ha testimoniato davanti al gran giurì di Smith nell'ambito della sonda sulla sovversione elettorale di Trump.

La CNN ha riferito in precedenza che Roman ha partecipato a un'intervista con il team di Smith prima che Trump fosse incriminato. È stato anche incriminato nel vasto caso di racket elettorale in Georgia, in relazione allo schema dei falsi elettori, e si è dichiarato non colpevole.

L'avvocato di Roman non ha risposto a diverse richieste di commento.

I dettagli forniti da Chesebro mettono in luce come i membri del Congresso, compreso un senatore americano in carica, siano stati coinvolti nel garantire che i certificati elettorali per Trump finissero nelle mani di Pence.

La commissione del 6 gennaio ha rivelato per la prima volta il coinvolgimento di Johnson nel tentativo, non riuscito, di consegnare i falsi certificati elettorali a Pence, che la mattina della sessione congiunta aveva annunciato che sarebbe stato incostituzionale fare ciò che voleva Trump e rovesciare unilateralmente i risultati delle elezioni.

Durante le audizioni dello scorso anno, la commissione ha rivelato dei messaggi di testo che l'assistente di Johnson, Sean Riley, ha inviato all'assistente di Pence, Chris Hodgson, dicendo che Johnson "deve consegnare qualcosa al VPOTUS, per favore avvisalo".

"Che cos'è?" Chiese Hodgson.

"Liste alternative di elettori per il MI e il WI perché l'archivista non le ha ricevute", ha risposto Riley.

"Non dateglielo", ha detto Hodgson.

Fanculo a questi ragazzi

Nell'intervista rilasciata in Michigan, Chesebro ha parlato anche di alcuni disaccordi interni tra gli avvocati, i funzionari della campagna elettorale e altri alleati di Trump, che si sono scontrati sullo scopo del piano elettorale e su come portare avanti le cose il 6 gennaio.

Chesebro ha sostenuto - allora come oggi - che il piano era una mossa legittima per preservare i diritti legali di Trump.

Già prima che gli elettori di Trump si riunissero nelle capitali dei loro Stati il 14 dicembre 2020 per esprimere i loro voti falsi e firmare i certificati, Chesebro era a conoscenza delle preoccupazioni di alcuni elettori riguardo a possibili rischi legali, secondo le e-mail e i messaggi di testo riportati dal Detroit News e ottenuti dalla CNN.

In risposta a queste preoccupazioni, Chesebro ha aggiunto un linguaggio di copertura per i certificati falsi della Pennsylvania e del New Mexico. Ha proposto a Roman e Morgan di aggiungere le avvertenze di emergenza ai documenti di tutti e sette gli Stati del piano. Ma Roman ha rifiutato l'idea, secondo le e-mail.

"Fanculo a questi ragazzi", ha scritto Roman a Chesebro il 12 dicembre 2020.

Michael Roman, membro dello staff della campagna di Trump, nella foto della sua prenotazione presso il carcere della contea di Fulton il 25 agosto ad Atlanta.

A quel punto, la campagna di Trump si era sostanzialmente divisa in due. Gli alti funzionari che avevano gestito le attività quotidiane per Trump fino alle elezioni, anche in tribunale, dicono di aver ceduto la responsabilità a Rudy Giuliani e ad altri, come Chesebro, secondo le trascrizioni delle testimonianze del Congresso. Secondo le testimonianze di Morgan e di altri, Roman ha effettivamente cambiato squadra per lavorare sotto la struttura di Giuliani.

Un portavoce di Giuliani non ha risposto a una richiesta di commento.

"Mi è andata davvero male

Chesebro ha detto agli investigatori del Michigan che le sue e-mail mostrano che Morgan è rimasto profondamente coinvolto, anche nelle ultime ore prima del 6 gennaio, per garantire che i certificati arrivassero a Washington.

"Non ho un sentimento molto caloroso nei confronti, almeno, dei principali avvocati di Trump che hanno fatto questo, mi hanno nascosto quello che stavano facendo e poi hanno mentito al Congresso su di me. Quindi, è stato molto difficile", ha detto Chesebro.

Chesebro descrive il ruolo dei legislatori del GOP nello schema degli elettori

L'avvocato pro-Trump Kenneth Chesebro, un architetto del piano dei falsi elettori, racconta ai procuratori del Michigan come i collaboratori del Congresso abbiano aiutato a portare le schede elettorali false in Campidoglio per il procedimento di certificazione del 6 gennaio 2021. (Chesebro dice che era coinvolto uno staff dell'ufficio del rappresentante Scott Perry, ma il rapporto del 6 gennaio dice che si trattava di qualcuno dell'ufficio del rappresentante Mike Kelly).

Chesebro descrive inoltre le conseguenze del suo coinvolgimento nei tentativi di rovesciare le elezioni del 2020.

Fonte: Ottenuto dalla CNN

Nella sua testimonianza al Congresso, Morgan ha dichiarato di essere a conoscenza del piano elettorale, ma di aver voluto prendere le distanze dall'iniziativa, delegando il lavoro ad altri, compresi i collaboratori di Giuliani.

Morgan ha dichiarato alla commissione del 6 gennaio dello scorso anno che inizialmente credeva che gli elettori fossero destinati a essere usati solo in caso di emergenza. Gli elettori, secondo lui, avrebbero dovuto riunirsi nelle capitali dei loro Stati ed esprimere i loro voti elettorali, ma "non necessariamente presentare" i certificati al Congresso a meno che "non avessimo prevalso" in tribunale.

Morgan ha detto alla commissione che il piano è cambiato a dicembre, affermando che da un'operazione di "cast-and-hold" si è "passati al cast-and-send". A quel punto Morgan ha detto alla commissione di essersi tirato indietro, testimoniando di aver dato ordine a un collaboratore di "mandare un'e-mail al signor Chesebro per dirgli gentilmente: "Questo è il suo compito. Lei è responsabile delle questioni relative al Collegio Elettorale".

"Questo è stato il mio modo di azzerare la responsabilità", ha detto Morgan alla commissione, aggiungendo poi di essere "andato avanti" dopo l'invio dell'e-mail.

Morgan ha spiegato di essere preoccupato che il nuovo piano per cercare di contare i falsi elettori il 6 gennaio "avrebbe reso la vita del vicepresidente più difficile, e io non volevo farne parte".

"Il signor Morgan conferma la sua testimonianza al Congresso", hanno dichiarato i suoi avvocati difensori alla CNN in risposta alle sue e-mail e alle dichiarazioni di Chesebro agli investigatori.

Alla fine, alla vigilia della sessione congiunta del Congresso, Morgan ha contribuito a far sì che le schede elettorali venissero posizionate, secondo le e-mail e secondo Chesebro, che ha dato la colpa dei suoi problemi legali al team legale della campagna di Trump.

"Avrei potuto evitare tutto questo", si è sfogato Chesebro con i procuratori del Michigan. "È stata una vera lezione su come non lavorare con persone che non si conoscono e di cui non si è sicuri di potersi fidare, perché a me è andata davvero male".

Avery Lotz, Annie Klingenberg e Fredreka Schouten della CNN hanno contribuito a questo servizio.

