Esclusivo: "Questa non è salvezza, è distruzione": il campione ucraino di MMA Yaroslav Amosov racconta gli orrori della guerra

Il cielo è limpido e tranquillo e si sentono gli uccelli cinguettare sugli alberi sopra di noi. Amosov descrive la serata come "calma".

Ma per molti ucraini, momenti del genere sono pochi da quando la Russia ha iniziato l'invasione il 24 febbraio e ad ogni passo Amosov si ricorda della distruzione che la guerra di Vladimir Putin ha portato alla sua patria.

Ad aprile, le autorità locali hanno dichiarato che circa il 50% delle infrastrutture critiche dell'Irpin era stato distrutto.

"È difficile guardare la propria città che un tempo era piena di felicità e di vita", dice Amosov, campione del mondo in carica, alla CNN Sport in un'intervista esclusiva dall'Ucraina.

"È sempre stato molto bello qui, la gente era felice, era contenta della propria vita e ne traeva piacere".

"Poi basta guardare la città ora, che è in fiamme, che viene distrutta e diventa orribile da guardare. Non si poteva andare in giro per la città perché le strade erano coperte di alberi e in alcuni punti c'erano parti di case. Distruzione".

L'ucraino è uno dei migliori pugili della sua generazione e, con 26-0, detiene attualmente la più lunga striscia di imbattibilità in tutte le MMA. Il 13 maggio avrebbe dovuto difendere il suo titolo mondiale dei pesi welter all'evento di Bellator alla Wembley Arena di Londra.

Amosov stava inseguendo il record di imbattibilità di Khabib Nurmagomedov (29-0) e avrebbe dovuto combattere contro Michael Page in un incontro molto atteso, prima che l'invasione della Russia in Ucraina lo costringesse a ritirarsi.

Il 28enne era tornato a casa da un campo di allenamento in Thailandia quattro giorni prima dell'inizio della guerra. Una volta che le truppe russe hanno iniziato ad avanzare, Amosov ha raccontato di aver portato la moglie e il figlio di sei mesi al sicuro nella periferia dell'Ucraina, prima di unirsi alla difesa territoriale per aiutare i civili di Irpin e dintorni.

La triste realtà della guerra è diventata presto evidente.

"Nei primi giorni è stato molto difficile guardare, abituarsi a tutti questi eventi, vedere come la gente scappava dalle proprie case", ricorda Amosov. "Non tutti potevano andarsene, alcune persone avevano genitori che non potevano lasciare, che erano molto anziani e non potevano muoversi correttamente".

"La gente corre... prende i figli, prende i genitori in braccio e corre, piange, non sa cosa fare. La gente corre con i propri animali domestici.

"Ho visto una situazione in cui un soldato correva tenendo un bambino in braccio. Le cose del bambino erano tutte coperte di sangue, ma il sangue non era suo, era di suo padre. La madre correva dietro. Alla fine non so cosa sia successo al padre del bambino, ma è molto difficile da guardare".

"Il bambino aveva probabilmente due o tre anni, ma non capiva nemmeno cosa stesse succedendo, non l'ho sentito piangere, probabilmente era solo in preda a uno shock irreale".

La natura frenetica dei primi giorni dell'invasione è tale che ad Amosov e ai suoi amici - che, a suo dire, non avevano mai impugnato un'arma - è stato impartito solo un breve addestramento sull'uso delle armi, poiché i combattimenti erano già iniziati in città.

Amosov racconta che uno dei momenti che gli è rimasto più impresso è stato qualche settimana dopo, quando gran parte della città era stata liberata dall'occupazione russa.

La sua squadra era andata in giro per Irpin a distribuire aiuti e ha trovato civili che si erano nascosti in scantinati per quasi un mese con cibo e acqua limitati.

Ricorda vividamente un uomo che trovarono che scoppiò a piangere dopo che gli fu consegnato del pane. "Vedere una persona che piange solo perché ha in mano un pezzo di pane è molto doloroso e molto doloroso da guardare", racconta Amosov.

La scorsa settimana, il sindaco di Irpin, Oleksandr Markushin, ha dichiarato in un comunicato che i corpi di 290 civili sono stati recuperati nella città dopo il ritiro delle forze russe.

Markushin ha detto che 185 dei morti sono stati identificati, la maggior parte dei quali erano uomini. La causa della morte è stata "ferite da schegge e da arma da fuoco". Secondo Markushin, almeno cinque dei morti hanno riportato lesioni cerebrali e sono morti di fame.

In totale, più di otto milioni di persone sono sfollate in Ucraina, secondo l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), un'agenzia delle Nazioni Unite.

Vuoi difendere questo Paese

Nei momenti più bui, Amosov ammette di non sapere se sarebbe sopravvissuto alla giornata per arrivare a letto ogni sera. Ciò che lo ha fatto andare avanti, dice, è stato "l'aiuto pazzesco" e la gentilezza dei cittadini ucraini ogni giorno.

Amosov e il suo gruppo spesso non avevano tempo di mangiare fino a sera, ma venivano regolarmente accolti sul ciglio della strada da civili che avevano cucinato cibo e preparato bevande calde per coloro che stavano aiutando lo sforzo bellico dell'Ucraina.

Anche chi non aveva quasi nulla cercava di dare qualcosa ai soldati, a volte solo una barretta di cioccolato.

"Sono orgoglioso di avere persone così e di vivere in un Paese meraviglioso come questo", dice Amosov.

Mentre Amosov è sopravvissuto al peggio dei combattimenti in Irpin, non tutti quelli con cui ha combattuto sono stati altrettanto fortunati. Dopo essersi assentato un paio di giorni per andare a trovare la moglie e il figlio, Amosov racconta di essere tornato e di aver scoperto che uno dei giovani che si erano uniti alla difesa territoriale con lui era morto.

"È difficile guardare quando una madre seppellisce suo figlio e la sua ragazza, che aveva progettato un futuro con lui, è lì in piedi", ricorda. "Questa è la nostra casa, le nostre famiglie vivono qui e vogliamo che le cose tornino come prima. Abbiamo vissuto una bella vita, eravamo soddisfatti di tutto".

"Quando guardi tutte queste persone, donne, bambini, quando vedi quelle madri che hanno seppellito i loro figli, quando vedi cosa sta succedendo alla tua città, quando la tua città è in fiamme, vuoi aiutare e vuoi difendere questa città, questo Paese".

Il mese scorso è diventato virale un video che Amosov ha postato in cui recupera la sua cintura di campione del mondo di Bellator dalla casa della madre in Irpin.

Nel video, Amosov si arrampica su una scala in casa portando con sé un sacchetto di plastica, che apre per rivelare la cintura.

Ride e dice che "stava ricevendo la cintura per la seconda volta" e in seguito ha postato una foto che lo ritrae mentre tiene in alto il titolo circondato da un gruppo in uniforme militare.

"In quel momento è stato bello perché la cintura era sana e salva", racconta. È stato bello che mia madre l'abbia nascosta bene e che sia sopravvissuta e quel giorno i soldati russi si stavano ritirando dalla nostra parte dell'Ucraina, quindi l'umore era migliore".

"Ma allo stesso tempo, ora sono qui e nella nostra città c'è calma e tutto va bene, ma capisco e so cosa sta succedendo in altre città ed è difficile ridere con gli amici, è difficile essere di buon umore perché dopo che sono stato in queste situazioni quando ci sono bombardamenti in continuazione e si spara".

Questa è distruzione

Un giorno, durante la guerra, Amosov racconta che i suoi amici gli hanno fatto conoscere un suo fan, un giovane che praticava arti marziali ma che ora si trovava ferito in ospedale.

Amosov iniziò a mandare messaggi al ragazzo e presto si organizzò per andare a trovarlo. Quando è arrivato, Amosov è rimasto sconvolto nel constatare che questo giovane fan, che aveva solo 20 anni, aveva perso entrambe le gambe nei combattimenti.

"Non capisco perché la gente non creda a quello che sta succedendo qui, pensano che [la Russia] abbia in corso una 'operazione speciale' per salvare le persone", dice, riferendosi alla descrizione eufemistica usata dai funzionari russi per descrivere l'invasione dell'Ucraina da parte del Paese.

"Ma guardate cosa sta succedendo a Mariupol, guardate tutte le altre città dell'Ucraina che sono state danneggiate e sono morti molti civili che volevano solo vivere. Non volevano nessuna guerra, erano soddisfatti di tutto".

"Non capisco come si possa combattere in modo così crudele, senza rispettare alcuna regola. Ho l'impressione che sia quasi qualcosa di non umano. Come si può agire in questo modo? Quante persone sono state ferite? Quante sono morte? Quanti hanno perso la casa? E si parla di salvare? Questa non è salvezza, è distruzione".

Una volta che i combattimenti in Irpin si sono placati, Amosov ha detto di essere tornato immediatamente ai suoi allenamenti di arti marziali miste.

Logan Storley è stato chiamato a sostituire Amosov per l'incontro di venerdì contro Page e l'ucraino ha detto che non vede l'ora di tornare in gabbia e che osserverà con attenzione chi vincerà.

"Ora [sto] recuperando la mia forma... Voglio tornare", ha dichiarato. "Voglio che tutto il nostro Paese torni alla sua vita precedente e vorrei difendere la mia cintura".

Amosov ammette di non sapere quando ciò avverrà, ma sa come sarà la sua nazione una volta che la guerra sarà finalmente finita.

"Per ogni cittadino dell'Ucraina, sembrerà il Paese migliore del mondo, il più bello e il più amato".

Fonte: edition.cnn.com