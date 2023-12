Esclusivo della CNN: I vecchi farmaci per la perdita di peso stanno tornando in auge, mentre Zepbound e Wegovy restano fuori dalla portata di molti.

"Avevo preso 30 chili in circa due anni e quindi ero alla ricerca disperata di qualcosa" che mi aiutasse a perdere peso, ha raccontato la 56enne madre di due figli. Aveva provato WeightWatchers e la dieta keto, sperando di perdere peso e di poter smettere di prendere i farmaci che le erano stati prescritti di recente per la pressione alta e il colesterolo. Ma nulla sembrava funzionare.

È così che Nguyen si è ritrovata in un viaggio di 15 mesi attraverso una nuova classe di farmaci, come Ozempic e Wegovy. Conosciuti come agonisti del recettore GLP-1, stanno diventando sempre più popolari, ma a volte possono essere impossibili da ottenere a causa di ostacoli assicurativi e carenze. Come un numero crescente di pazienti, Nguyen ha iniziato a prendere un farmaco prescritto da decenni per la perdita di peso.

"Le persone entrano in casa cercando un trattamento con un GLP-1 e poi, per qualsiasi motivo, non riescono a ottenerlo o cambiano idea", ha detto il medico di Nguyen, il dottor Jody Dushay del Beth Israel Deaconess Medical Center.

I farmaci per la perdita di peso più vecchi hanno diversi vantaggi, ha detto Dushay. Possono essere più abbordabili, anche fuori dalle tasche; è meno probabile che siano in carenza; hanno effetti collaterali diversi rispetto al Wegovy e a farmaci simili; sono pillole invece di iniezioni.

Con l'aumento delle prescrizioni complessive di farmaci per la perdita di peso, sono aumentate anche quelle dei farmaci più vecchi della categoria, anche se su scala più modesta rispetto a farmaci come il Wegovy, secondo i dati di Epic Research forniti in esclusiva alla CNN.

Lotta alle assicurazioni e alle carenze

Per Nguyen tutto è iniziato nella primavera del 2022, quando un precedente medico le ha prescritto il Wegovy. Ma anche se era qualificata in base al suo indice di massa corporea - circa 35, ha detto - il farmaco costava più di 1.000 dollari al mese e l'assicurazione di Nguyen non lo copriva. Il medico le ha quindi prescritto il farmaco gemello, Ozempic, approvato per il diabete di tipo 2, che utilizza lo stesso ingrediente chiave, la semaglutide, a dosi generalmente inferiori. Viene spesso usato off-label per la perdita di peso.

Nguyen, che vive fuori Boston, ha detto di essere riuscita a trovare una fornitura di tre mesi di Ozempic per 900 dollari attraverso un sito web che le ha permesso di ordinare il farmaco dal Canada. In quei tre mesi, ha detto, ha perso 3 chili.

"Non è stato velocissimo", ha detto Nguyen. "È stato sufficiente per sentirsi dire: 'Oh, fantastico. Ho trovato qualcosa che funziona".

Ma dopo tre mesi, Nguyen ha detto che non era più sostenibile per lei continuare a pagare così tanto di tasca propria per il farmaco. A quel punto era arrivata sul mercato una nuova opzione: Il Mounjaro, un farmaco simile all'Ozempic approvato per il diabete di tipo 2. Il produttore, Eli Lilly, le ha offerto un'offerta per il suo trattamento. L'azienda produttrice, Eli Lilly, ha offerto un coupon per ridurre il costo di alcuni pazienti e questo ha aiutato Nguyen a ottenere il farmaco per circa un anno.

Ha perso altri 3 chili e pensa che ne avrebbe potuti perdere ancora di più, se non fosse che il farmaco cominciava a scarseggiare in dosi più elevate, per cui è rimasta bloccata su una dose più bassa più a lungo di quanto avrebbe potuto fare altrimenti.

Nonostante ciò, Nguyen ha detto di aver finalmente trovato qualcosa che funzionava per lei, qualcosa che placava il "rumore del cibo" che in passato aveva reso difficile perdere peso.

"Per la prima volta mi sono sentita neutrale", ha detto Nguyen. E soprattutto, ha detto, avere nuovi farmaci come questi è stato gratificante per il modo in cui ha ritenuto che il campo della medicina si stesse avvicinando alla perdita di peso.

"Improvvisamente, per la prima volta ci si sente visti e ascoltati", ha detto Nguyen, "quando si parla dell'obesità come di una malattia piuttosto che come di uno stile di vita pigro".

Poi il programma di coupon Mounjaro è terminato e Nguyen si è trovata ancora una volta senza accesso ai farmaci.

Non sono abbastanza grassa

Il medico di Nguyen ha quindi provato a prescrivere un farmaco più vecchio della stessa classe GLP-1, chiamato Saxenda. L'assicurazione di Nguyen lo ha negato, ricorda, "perché il mio IMC non rientrava nella categoria degli obesi patologici".

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie definiscono l'obesità come un IMC pari o superiore a 30. Saxenda, così come altri farmaci GLP-1, è approvato per le persone con un IMC di almeno 30, o con un IMC di 27 e almeno una condizione legata al peso, come l'ipertensione.

Il CDC classifica l'IMC da 35 a 40 come "obesità di classe 2" e da 40 in su come "classe 3", ovvero quella che alcuni definiscono obesità grave o, in precedenza, "patologica".

"Quindi mi sono detto: "Beh, se volete che diventi un obeso patologico, credo che tornerò a parlarvi tra circa un anno, perché probabilmente saremo già lì"", ha detto Nguyen. "Non sono abbastanza grasso, o qualcosa del genere".

Nei tre mesi successivi alla sospensione di Mounjaro, da agosto a novembre, Nguyen ha ripreso circa l'80% dei 15 chili persi nei 15 mesi precedenti.

"È stato allarmante il ritmo con cui li ho ripresi", ha detto Nguyen. "Era almeno un chilo a settimana".

È stato allora che è stata indirizzata a Dushay, un endocrinologo che si occupa di obesità e diabete di tipo 2 al Beth Israel e professore assistente di medicina alla Harvard Medical School. I due hanno iniziato a discutere delle opzioni possibili.

È una conversazione che Dushay dice di avere con molti dei suoi pazienti, dato che la popolarità di nuovi farmaci come Ozempic spinge le persone a cercare un trattamento per la perdita di peso che prima non avrebbero potuto fare, ma poi incontrano ostacoli per ottenere effettivamente i farmaci.

"Penso che ci sia questa sensazione di fondo di 'dovrei essere in grado di farcela da solo', che non si applica a molte altre malattie croniche e che, a mio avviso, è una percezione errata per molte ragioni", ha detto Dushay.

Il boom di popolarità dei nuovi farmaci, ha aggiunto, "credo abbia permesso alle persone di rivolgersi alle cure mediche per il trattamento di una malattia nello stesso modo in cui lo farebbero se avessero il diabete o la pressione alta".

A causa della carenza cronica di Mounjaro, Ozempic e Wegovy, dei dinieghi assicurativi e di una miriade di altre ragioni, Dushay e altri medici si sono rivolti a strumenti che usavano prima che questi farmaci diventassero disponibili: vecchi farmaci da prescrizione usati sia on- che off-label per la perdita di peso, come la fentermina, la metformina e il bupropione.

A Nguyen, Dushay ha prescritto il bupropione, approvato per la prima volta dalla Food and Drug Administration statunitense nel 1985 e meglio conosciuto come antidepressivo Wellbutrin. È approvato anche per la cessazione del fumo e, nel 2014, è stato approvato dalla FDA per la perdita di peso in combinazione con un altro farmaco, il naltrexone, come Contrave.

"Si può provare per le persone che hanno un grosso problema di spuntini pomeridiani o serali o che hanno una forte voglia di dolci", ha detto Dushay. "È simile al modo in cui aiuta a smettere di fumare, attraverso le voglie: credo che questo sia il meccanismo principale attraverso il quale può aiutare".

A novembre Nguyen ha dichiarato che, dopo una settimana di assunzione di bupropione, sentiva che avrebbe potuto finalmente fermare il continuo aumento di peso che aveva sperimentato da quando aveva perso l'accesso a Mounjaro.

Aumentano le prescrizioni di farmaci per la perdita di peso tra i più anziani

I tassi di prescrizione di farmaci per la perdita di peso tra gli adulti in sovrappeso sono più che raddoppiati dal 2017, secondo i dati di Epic Research basati sull'analisi di milioni di cartelle cliniche elettroniche. Solo dal 2022 al 2023, mostrano i dati, i tassi sono balzati del 25%.

Gli aumenti maggiori riguardano semaglutide e tirzepatide, i nomi generici di Ozempic e Wegovy (semaglutide) e Mounjaro e Zepbound (tirzepatide). Ma ci sono stati anche aumenti significativi nei tassi di prescrizione dei farmaci più vecchi.

Il tasso di prescrizione del bupropione è aumentato del 29% tra il 2017 e il 2023, secondo i dati di Epic, mentre quello della fentermina, approvata dalla FDA nel 1959, è aumentato del 34%. L'analisi ha preso in considerazione gli adulti caratterizzati da sovrappeso che hanno avuto prescrizioni per qualsiasi farmaco in un determinato anno e le percentuali che sono state prescritte per un farmaco per la perdita di peso.

I numeri sono maggiori per i farmaci più recenti: Il tasso di prescrizione di Semaglutide è quasi raddoppiato solo nell'ultimo anno, mentre quello di tirzepatide è aumentato del 141%. Semaglutide è stato approvato come Ozempic per il diabete di tipo 2 nel 2017 e autorizzato per la gestione cronica del peso come Wegovy nel 2021. La tirzepatide, come Mounjaro per il diabete di tipo 2, è stata autorizzata nel maggio 2022 e il mese scorso è stata autorizzata per la perdita di peso come Zepbound.

"Non tutti hanno la copertura assicurativa per i nuovi farmaci", ha dichiarato il dottor Louis Aronne, direttore del Comprehensive Weight Control Center presso la Weill Cornell Medicine, che utilizza ampiamente i farmaci più vecchi e quelli più recenti nel suo studio. "Quindi fanno quello che possono per perdere peso".

I vecchi farmaci possono essere molto efficaci, ha detto, ma come per ogni classe di farmaci, si tratta di trovare quello giusto per ogni persona. La fentermina, per esempio, può aumentare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, per cui ha detto che non sceglierebbe questo farmaco per chi ha una malattia cardiovascolare.

La fentermina faceva parte della famosa combinazione fen-phen che ha causato gravi problemi alle valvole cardiache in alcuni pazienti; l'altro farmaco della combinazione, la fenfluramina, è stato ritirato dal mercato nel 1997. L'FDA non ha richiesto la rimozione della fentermina.

Il farmaco è stato approvato anche come parte di una combinazione con un altro farmaco, il topiramato, come farmaco per la perdita di peso Qsymia nel 2012.

Gli studi clinici di Qsymia e Contrave non hanno prodotto una perdita di peso pari a quella della classe GLP-1 e i farmaci non sono mai diventati un successo commerciale.

Per alcune persone, i nuovi farmaci sono meno attraenti proprio perché sono nuovi. Henry Benson, 62 anni, ha detto di aver perso circa 70 chili in quattro anni grazie a un programma di stile di vita con Dushay e sperava di perderne altri 20. Insieme a Dushay ha discusso di Wegovy e di altri farmaci simili e ha deciso che non facevano per lui.

I potenziali effetti collaterali associati ai GLP-1 sembravano "particolarmente spiacevoli", ha detto; possono includere nausea, vomito e costipazione, soprattutto quando i pazienti iniziano a prendere i farmaci.

Inoltre, ha aggiunto, "il farmaco è relativamente nuovo, quindi non sappiamo quali siano gli effetti collaterali a lungo termine. ... Ho considerato tutto questo e ho detto: "Sapete, non credo che questo sia giusto per me"".

Lui e Dushay si sono decisi per la metformina, un farmaco generico approvato nel 1994 per il diabete di tipo 2. Ha perso altri cinque chili e il suo obiettivo è smettere di prendere il farmaco dopo aver perso altri 15 chili e mantenere la perdita di peso senza farmaci. Ha notato che è già stato in grado di interrompere l'assunzione di altri farmaci, come le statine, perché i suoi livelli di colesterolo sono diminuiti grazie ai cambiamenti apportati ai tipi di alimenti che mangiava.

Anche se i medici sono felici di avere a disposizione nuovi strumenti come i GLP-1, il loro maggiore utilizzo può comportare degli svantaggi, ha dichiarato il dottor Zhaoping Li, professore di medicina e capo della Divisione di Nutrizione Clinica dell'Università della California, Los Angeles.

"Le persone perdono peso, certo, ma perdono anche molti muscoli", il che può essere particolarmente preoccupante per i pazienti geriatrici, ha detto Li. "Un altro problema importante è che le persone mangiano così poco che iniziano ad avere malnutrizione e carenze vitaminiche. Quindi non è un viaggio gratuito per tutti verso un posto migliore".

Dushay e Aronne citano i risultati di uno studio condotto quest'anno che ha dimostrato che il Wegovy può ridurre del 20% il rischio di infarto, ictus o morte per cause cardiache nelle persone affette da malattie cardiovascolari, oltre alla perdita di peso.

Con la nuova disponibilità di Zepbound da parte di Eli Lilly, i pazienti come Nguyen sperano di avere più fortuna nell'accesso al farmaco. La Dushay ha dichiarato che circa il 75% delle sue richieste di copertura assicurativa del farmaco, il cui prezzo è stato scontato rispetto a quello di Wegovy ma comunque superiore a 1.000 dollari al mese, sono state rifiutate. Il Wegovy, ha detto Dushay, ha migliorato la copertura dopo essere stato sul mercato per più tempo, ma è in carenza, soprattutto nelle dosi più basse.

Come ha fatto per Mounjaro, Lilly sta offrendo un coupon per ridurre le spese vive di alcuni pazienti. Nguyen ha detto che la sua assicurazione ha negato la copertura, ma la carta di risparmio le permette di pagare 550 dollari al mese. Ha intenzione di utilizzarla per iniziare a prendere dosi più basse di Zepbound e, quando avrà raggiunto una dose più alta, passare potenzialmente a Wegovy, che è coperto.

La settimana scorsa ha fatto la prima iniezione di Zepbound.

