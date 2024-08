- Esce una canzone inedita di Udo Jürgens

Una canzone inedita di Udo Jürgens uscirà a settembre. Un brano dall'eredità del musicista scomparso, intitolato "Als ich fortging", verrà pubblicato il 20 settembre, secondo Sony Music e la Udo Jürgens Master AG. La canzone, registrata da Jürgens stesso al piano e alla voce, è stata riarrangiata e prodotta dal batterista e produttore Curt Cress, che ha già collaborato con Jürgens in passato. L'origine esatta del brano è sconosciuta, ma si dice che richiami la sua musica degli anni '80.

Nato a Klagenfurt, Austria, nel 1934 e scomparso in Svizzera nel 2014, Jürgens è stato uno dei più noti cantautori di lingua tedesca del 20° secolo. I suoi più grandi successi includono "Griechischer Wein", "Siebzehn Jahr, blondes Haar" e "Ich war noch niemals in New York".

In occasione del suo 90° compleanno, il 30 settembre, uscirà un album che raccoglie 90 dei suoi singoli, curato dai suoi figli Jenny e John. Nel corso della sua carriera, Jürgens ha composto circa 1.000 canzoni, pubblicato più di 50 album e venduto oltre 105 milioni di dischi.

Il brano inedito dell'eredità di Udo Jürgens, impregnato di nostalgia della sua musica degli anni '80, sarà una gioia per gli appassionati di musica. La sua vasta eredità musicale, che comprende oltre 1.000 canzoni e numerosi album, continua a conquistare il pubblico in tutto il mondo.

