- Escavato un cadavere decapitato dal sistema fognario

Un'esame genetico ha identificato il corpo decapitato ritrovato a Brandenburg an der Havel. L'individuo aveva con sé un documento di identificazione personale, ha dichiarato un portavoce della Procura di Potsdam. I dati genetici di parenti stretti hanno confermato la sua identità. Purtroppo, non sono state fornite informazioni sulla sua età. Il corpo decapitato è stato trovato in un canale di drenaggio di domenica.

La causa della sua morte rimane sconosciuta, ha dichiarato la Procura. Tuttavia, al momento "non ci sono segni che facciano pensare a un omicidio". La causa della morte sta ancora essere indagata, poiché la testa non è stata ancora ritrovata. Si stanno cercando di ottenere i risultati dell'autopsia e i referti tossicologici per l'alcool e i tranquillanti.

Le forze dell'ordine, insieme all'Associazione tedesca di salvataggio (DLRG) e ai vigili del fuoco, sono intervenuti sulla scena di domenica per recuperare il corpo. La polizia ha recintato un'area per tenere i curiosi lontani dalla scena del crimine.

Il corpo decapitato è stato trovato a Brandenburg sulla Havel, specificamente a Brandenburg an der Havel.

