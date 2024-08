- Esaminare se il fax di negazione dell'Olocausto al Servizio delle Entrate può essere classificato come sedizione.

Il diritto penale stabilisce i limiti della libertà di parola in casi di incitamento delle folle e negazione dell'Olocausto, come confermato dalla Corte Costituzionale Federale. Tuttavia, l'invio di pensieri privati a un'autorità non è punibile.

Questa è stata la posizione della Corte Distrettuale II di Monaco nel caso di Sylvia Stolz, residente a Ebersberg nell'Alta Baviera, che ha inviato un fax all'ufficio delle tasse e è stata assolto. La IV Camera Penale, tra gli altri fattori, ha citato la "massima sensibilità dei dati delle autorità fiscali" e ha considerato il documento come una protesta contro una procedura fiscale, trattandolo di conseguenza.

La procura ha presentato appello contro la sentenza, portando il caso alla Corte Suprema di Karlsruhe. La questione chiave è quando si può presumere la distribuzione. Il III Senato Penale emetterà il suo verdetto il 25 settembre (Caso No. 3 StR 32/24).

339 pagine di sottoscrizione

Stolz, che non ha partecipato all'udienza della BGH, ha già scontato due condanne per incitamento delle folle. Nel 2021, ha inviato una lettera di 339 pagine all'Ufficio delle Tasse di Monaco. All'inizio, si diceva che riguardasse solo una questione fiscale sulla prima pagina. Successivamente, dalle pagine 36 all'89, l'imputato nega l'Olocausto ampiamente riconosciuto. In altre parti, Stolz esprime pregiudizi contro gli stranieri e discute la politica del coronavirus.

I sospetti che Stolz fosse una "Reichsbürger" hanno portato l'ufficio delle tasse a coinvolgere la polizia, portando il caso - prima a Monaco, ora a Karlsruhe.

"Una certa diffusione è sufficiente"

L'Ufficio del Procuratore Generale ha argomentato che anche un fax all'ufficio delle tasse potrebbe portare a una vasta distribuzione. Il mittente non ha il controllo su chi riceve il documento. Questa è sufficiente per la diffusione, ha affermato il pubblico ministero: "Una certa diffusione è sufficiente". Infine, i passaggi controversi potrebbero potenzialmente essere presentati in un processo pubblico.

L'avvocato di Stolz ha sostenuto che se inoltrato alle agenzie di legge e ordine, solo coloro che sono coinvolti nel caso lo esaminerebbero - un circolo limitato di individui. Nessun ufficiale duplicherebbe un tale documento e lo distribuirebbe all'interno dell'autorità o lo inoltrerebbe ai media.

A che punto finiscono i limiti della libertà di espressione?

Inoltre, l'avvocato ha argomentato che il paragrafo sull'incitamento delle masse non può essere applicato arbitrariamente, tenendo conto dell'eccezione alla libertà di espressione prevista dalla Legge Fondamentale, che comporta una pena massima di cinque anni. Altrimenti, si potrebbe discutere solo di crimini controversi con due o tre persone di fiducia.

Il Presidente della Corte Jürgen Schäfer ha definito questa una questione legale interessante. Ha anche considerato scenari alternativi: E se uno inviasse una lettera offensiva a un individuo privato?

La procura e la difesa hanno opinioni contrastanti sul fatto che gli argomenti della Corte Distrettuale siano coerenti o contraddittori e se siano stati commessi errori giuridici. Se la BGH rileva incongruenze o errori giuridici, il caso potrebbe dover essere ripreso in esame.

La Corte Suprema di Karlsruhe sta trattando il caso di Stolz, che ha scritto una lettera criticando le procedure fiscali e negando l'Olocausto a un'autorità federale in Germania. La controversia ruota attorno alla definizione di distribuzione, con il pubblico ministero che sostiene che qualsiasi diffusione è sufficiente per qualificarsi come distribuzione, mentre l'avvocato di Stolz afferma che solo coloro che sono coinvolti nella procedura regolatoria avranno accesso alla lettera.

