Esaminare le capacità di Kamala Harris di discutere: cosa rivelano i fatti

E per la Vice President Kamala Harris, nonostante la debole campagna presidenziale del 2020 che si concluse in dicembre 2019 prima delle votazioni primarie, ha lasciato il segno. Sul palco delledebate primarie nel giugno 2019, prima di essere la compagna di Biden o che lui fosse vicino alla Casa Bianca, Harris ha criticato duramente Joe Biden.

"Quella bambina ero io"

La questione della polizia e della razza era un tema vitale nelle primarie democratiche del 2020.

"Non sto dicendo che sei un razzista", ha detto Harris a Biden, guardandolo dritto negli occhi mentre lui fissava avanti o il suo podio. Ma ha trovato doloroso che Biden lodasse uomini come i senatori defunti Strom Thurmond della Carolina del Sud e John Stennis del Mississippi, "che hanno costruito le loro carriere sulla segregazione in questo paese".

Ha poi detto che durante la sua carriera senatoriale, Biden aveva lavorato con questi uomini per contrastare il pullman federale nelle scuole locali.

"C'era una bambina in California che era parte della seconda classe ad integrare le sue scuole pubbliche, e lei veniva portata a scuola ogni giorno in pullman", ha detto Harris. "E quella bambina ero io".

È stata una dichiarazione significativa, che ha mostrato la capacità di Harris sul palco delledebate – presentata con sicurezza, consegnata con abilità, senza pietà e detta direttamente al suo avversario, che poi l'ha scelta come sua compagna di corsa.

Un'occasione per accusare Trump

Harris ha senza dubbio passato il suo tempo di dibattito a preparare materiale contro il suo avversario quest'anno. Lei e Trump si scontreranno per la prima volta martedì nello stato cruciale della Pennsylvania, con la trasmissione dell'evento a cura di ABC News.

I democratici hanno cercato di presentare questa campagna come uno scontro tra un'ex procuratrice in Harris e un condannato per reati federali in Trump. Harris dovrà dimostrare questa reputazione di procuratore severo martedì, esprimendo l'ira a lungo covata dei democratici verso Trump a viso aperto.

A differenza di Biden, Harris non dovrà scavare negli anni '70 per trovare munizioni. Può concentrarsi sulla sua condanna penale a New York, sulla sua responsabilità in un caso di abuso sessuale e diffamazione, sulle sue politiche nazionaliste, sulle sue affermazioni infondate di brogli elettorali – per i quali non ci sono prove – o sulla sua famosa promessa di incarcerare gli ufficiali elettorali.

Un oratore alla volta

Mentre Harris avrà molto da dire su Trump, non trarrà beneficio dalle sue interruzioni. Durante il dibattito, i microfoni dei candidati saranno muti quando non è il loro turno di parlare, quindi Trump non potrà interrompere Harris con insulti come ha fatto con Hillary Clinton, come "Sei un burattino!" o "Finiresti in galera", durante i dibattiti del 2016.

Significa anche che il momento memorabile di Harris nel dibattito vicepresidenziale del 2020, quando ha detto "Signor Vicepresidente, sto parlando", in risposta alle interruzioni di Mike Pence, non si ripeterà.

La preparazione può fallire

Non tutti i critici di Harris funzionano altrettanto bene dell'attacco al pullman a Biden. Durante un altro dibattito del 2019, Harris ha preso di mira la senatrice Elizabeth Warren per il suo piano di smantellare le grandi compagnie tecnologiche.

Harris ha cercato di semplificare questa questione più ampia esprimendo la sua delusione per il fatto che Warren non avesse chiesto a Twitter (allora un'azienda diversa) di sospendere l'account di Trump. Twitter ha sospeso l'account di Trump dopo l'insurrezione del 6 gennaio 2021, ma l'azienda è stata successivamente acquistata da Elon Musk e rinominata e Trump è di nuovo attivo sulla piattaforma.

Il punto di Harris è sembrato insignificante, permettendo a Warren di fare una dichiarazione più convincente.

"Ascolta, non voglio solo far scendere Trump da Twitter, voglio farlo uscire dalla Casa Bianca", ha detto Warren.

Questo scambio potrebbe servire come avvertimento per Harris di evitare di essere intrappolata nei dettagli poiché Trump, come dimostrato dalla storia, è felice di inventare i fatti per sostenere le sue tesi.

Linee di attacco contro Harris

Ciò ci porta a uno scambio rivelatore di Harris durante il dibattito del 2019. È stata criticata dall'ex rappresentante Tulsi Gabbard per il suo curriculum di procuratore, che era a destra del Partito Democratico all'epoca. Gabbard ha accusato Harris di essere troppo severa con gli offensori di marijuana e aveva altre critiche del suo tempo come procuratore.

"Sono orgogliosa di quel lavoro", ha replicato Harris, giustificando la sua carriera di procuratore generale dicendo che ha lavorato per migliorare la California e si è opposta alla pena di morte, invece di limitarsi a fare "discorsi eleganti" o servire in organismi legislativi.

L'ironia è che Gabbard, ora un'ex democratica, ha sostenuto Trump, che promuove la pena di morte per i trafficanti di droga.

Gabbard ha apparentemente aiutato Trump a prepararsi per il dibattito e Trump cercherà probabilmente di presentare Harris come posizionata a sinistra della mainstream americana – cambiando le sue posizioni per motivi politici nel 2019 e ora modificandole di nuovo per candidarsi alla presidenza.

Secondo un recente sondaggio condotto dal The New York Times/Siena College, la competizione è piuttosto equilibrata, entro la variazione accettabile. Un piccolo numero di probabili votanti, inferiore al 10%, ha espresso la necessità di ulteriori informazioni su Trump. Viceversa, più di un quarto dei partecipanti, il 28%, ha sottolineato il loro desiderio di ulteriori informazioni su Harris. Ciò potrebbe indicare il suo potenziale per ulteriori sviluppi o potenziali intoppi dopo i suoi scontri con Trump.

