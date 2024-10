Esaminare le armi nell'inventario dei missili iraniani e delineare le tattiche di Israele per affrontarli.

L'attacco aereo recente, più intenso di un incidente simile di aprile, ha peggiorato significativamente la situazione, rendendo questo un periodo estremamente volatile nel Medio Oriente. Questo grave peggioramento si sta verificando in un'atmosfera già tesa, mentre si sviluppa un importante conflitto geopolitico nella regione.

I missili dell'Iran

Teheran vanta un vasto arsenale di missili balistici e da crociera con diverse portate, secondo un rapporto del 2021 del Progetto Minaccia dei Missili del Center for Strategic and International Studies (CSIS). Il numero esatto di ciascun tipo di missile rimane sconosciuto. Tuttavia, il generale Kenneth McKenzie dell'Aeronautica degli Stati Uniti ha informato il Congresso nel 2023 che l'Iran era in possesso di oltre 3.000 missili balistici, come riportato dal sito Iran Watch del Wisconsin Project on Nuclear Arms Control quest'anno.

I missili balistici seguono una traiettoria che li porta fuori o vicino all'atmosfera terrestre, prima che la testata si separi dal razzo e precipiti verso il suo bersaglio. Gli esperti di armi hanno analizzato i video verificati sui social media dalla scena e hanno riferito che l'Iran ha utilizzato varianti del missile balistico Shahab-3 nell'attacco recente contro Israele.

Lo Shahab-3 è la base di tutti i missili balistici di media portata dell'Iran, che utilizzano propellente liquido, come dichiarato da Patrick Senft, coordinatore di ricerca di Armament Research Services (ARES). Lo Shahab-3 è entrato in servizio nel 2003, trasportando una testata tra 760 e 1.200 chilogrammi (1.675 e 2.645 libbre) e può essere lanciato daboth mobile launchers e silos.

Iran Watch afferma che l'ultima variante dello Shahab-3, i missili Ghadr e Emad, hanno un'accuratezza inferiore a 300 metri (circa 1.000 piedi) sui loro bersagli. I media iraniani hanno riferito che Teheran ha utilizzato un nuovo missile, il Fattah-1, negli attacchi. L'Iran descrive il Fattah-1 come un missile ipersonico - ovvero viaggia a Mach 5, o cinque volte la velocità del suono (circa 3.800 miglia orarie, 6.100 chilometri orari).

Tuttavia, quasi tutti i missili balistici raggiungono la velocità ipersonica durante i loro voli, soprattutto mentre si tuffano verso i loro bersagli. Gli analisti hanno sottolineato che il termine "ipersonico" viene comunemente utilizzato per fare riferimento a armi avanzate, come i veicoli a guida ipersonica e i missili da crociera ipersonici, che possono manovrare alla velocità ipersonica all'interno dell'atmosfera terrestre. Queste armi sono estremamente difficili da abbattere a causa delle loro capacità avanzate.

Il Fattah-1, however, non è né l'uno né l'altro, secondo Fabian Hinz, ricercatore dell'International Institute for Strategic Studies, che ha scritto sull'argomento lo scorso anno. Hinz spiega che il Fattah-1 sembra avere una testata su un veicolo di rientro manovrabile, che gli consente di apportare correzioni per evitare le difese missilistiche durante una breve parte della sua discesa verso il bersaglio.

Although this ability would be an improvement on Iran's earlier missiles, analysts remain skeptical that Iran would have used the new missile for the first time on Tuesday night. "It's one of their newest ballistic missiles, and they have a lot to lose from using it," said Trevor Ball, a former senior explosive ordnance technician for the US Army. "Israel would gain valuable information about its capabilities just by using it. There's also the chance it could fail to function, giving Israel even more information about its capabilities. They get free propaganda and risk nothing by saying it was used."

I sistemi di difesa missilistica di Israele

Israele è in possesso di una vasta gamma di sistemi per respingere attacchi da diverse tipologie di missili, come i missili balistici con traiettorie che li portano fuori dall'atmosfera e i missili da crociera e i razzi a bassa quota.

Molta attenzione è stata prestata al suo sistema Iron Dome altamente efficiente, utilizzato per intercettare i razzi e le armi d'artiglieria in arrivo. Tuttavia, l'Iron Dome serve solo come base del sistema di difesa missilistica di Israele e non sarebbe utilizzato per contrastare i missili balistici lanciati martedì sera, secondo l'Organizzazione per la Difesa Missilistica di Israele (IMDO).

Il sistema David's Sling, che protegge contro le minacce a corto e medio raggio, è il livello successivo della difesa missilistica, secondo l'IMDO. David's Sling è un progetto congiunto tra il RAFAEL Advanced Defense System di Israele e la società americana Raytheon, utilizzando gli intercettori cinetici Stunner e SkyCeptor per eliminare i bersagli fino a 186 miglia di distanza, secondo il Progetto Minaccia dei Missili del CSIS.

I sistemi Arrow 2 e Arrow 3, sviluppati congiuntamente con gli Stati Uniti, sono i livelli più alti della difesa missilistica di Israele.

L'Arrow 2 utilizza testate a frammentazione per distruggere i missili balistici in arrivo nella loro fase terminale - mentre si tuffano verso i bersagli - nell'atmosfera superiore, secondo il CSIS. L'Arrow 2 ha un raggio di 56 miglia e un'altitudine massima di 32 miglia, secondo l'Alliance per l'Avanzamento della Difesa Missilistica, che ha classificato l'Arrow 2 come un aggiornamento dei sistemi di difesa missilistica Patriot che Israele ha utilizzato in questo ruolo.

Nel frattempo, l'Arrow 3 utilizza la tecnologia hit-to-kill per intercettare i missili balistici in arrivo nello spazio, prima che rientrino nell'atmosfera sulla loro strada verso i bersagli. Durante l'attacco di martedì sera, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato di aver lanciato almeno 12 munizioni antimissile contro i missili iraniani in arrivo. La risposta degli Stati Uniti è venuta dalle navi da guerra USS Cole e USS Bulkeley, che operavano nel Mar Mediterraneo orientale, ha dichiarato il portavoce del Pentagono, il maggior generale Pat Ryder. Il Pentagono non ha specificato gli intercettori utilizzati, ma le navi da guerra degli Stati Uniti sono equipaggiate con il sistema di difesa missilistica Aegis, con missili intercettori che possono colpire e distruggere i missili balistici in arrivo nella loro fase intermedia o terminale.

Il sistema di difesa aerea della Giordania ha ingaggiato i missili iraniani durante un incidente notturno di martedì, come riferito da un'autorità giordana, senza fornire informazioni dettagliate.

Durante un attacco iraniano contro Israele ad aprile, numerosi proiettili iraniani sono stati abbattuti con successo dai velivoli militari israeliani e statunitensi. Tuttavia, l'Iran ha principalmente utilizzato droni a bassa velocità in questo attacco, rendendoli bersagli più facili per i caccia rispetto alla rapida discesa verticale delle testate balistiche dirette verso i bersagli israeliani.

