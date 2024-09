Harris sul Tariff Policy di Trump

Esaminare l'accuratezza delle dichiarazioni fatte durante il dibattito presidenziale di ABC News

Durante il dibattito di martedì sera, la Vicepresidente Kamala Harris ha sostenuto che se l'ex Presidente Donald Trump tornasse al potere, le sue politiche porterebbero a una "tassa Trump" per le famiglie della classe media, pari a circa 4.000 dollari all'anno.

Verifica dei Fatti: L'idea non è implausibile, ma è importante notare che Harris si riferisce alla proposta di Trump di introdurre nuovi dazi in caso di rielezione.

Trump ha proposto di aggiungere un dazio del 10-20% su tutte le importazioni da tutti i paesi, nonché un dazio aggiuntivo del più di 60% su tutte le importazioni cinesi.

Se un dazio del 20% su tutti i beni, insieme a un dazio del 60% su quelli cinesi, fosse implementato, le famiglie della classe media potrebbero vedere un aumento annuale delle tasse di 3.900 dollari, secondo il Center for American Progress Action Fund, un think tank liberal.

Se invece il dazio fosse ridotto al 10%, come Trump ha talvolta suggerito, l'impatto sulle famiglie della classe media sarebbe di circa 2.500 dollari all'anno, secondo lo stesso think tank.

Varie studi suggeriscono che i dazi proposti da Trump porterebbero a un aumento dei prezzi per le famiglie, anche se in misura inferiore. Ad esempio, il Peterson Institute for International Economics stima che i nuovi dazi costerebbero circa 1.700 dollari all'anno alla famiglia media della classe media. Nel frattempo, il Tax Policy Center suggerisce che l'impatto potrebbe raggiungere i 1.350 dollari all'anno per le famiglie a reddito medio.

CNN's Katie Lobosco

Trump sull'Inflazione durante il suo Mandato

Durante il dibattito di martedì, l'ex Presidente Donald Trump ha sostenuto che durante il suo mandato l'inflazione era pressoché inesistente.

Verifica dei Fatti: Questo è falso. L'inflazione durante il mandato di Trump è stata di circa il 7,8%.

L'inflazione era bassa verso la fine del mandato di Trump, grazie a un significativo calo a causa della pandemia di Covid-19. Nel mese in cui Trump lasciò l'incarico, gennaio 2021, l'inflazione su base annua era intorno al 1,4%.

CNN's Daniel Dale e Tami Luhby

Le affermazioni di Trump sui Migranti

Martedì, l'ex Presidente Donald Trump ha ripetuto l'idea che i migranti stanno entrando negli Stati Uniti dalle carceri e dagli istituti psichiatrici.

"Milioni di persone stanno entrando nel nostro paese dalle carceri e dai manicomi, dagli ospedali psichiatrici", ha detto Trump.

Trump ha spesso fatto questa affermazione, suggerendo anche che le carceri e gli ospedali psichiatrici vengono svuotati appositamente per trasferire persone negli Stati Uniti.

Verifica dei Fatti: La pretesa manca di fondamento.

Rappresentanti di due organizzazioni anti-immigrazione hanno negato di conoscere qualcosa che possa supportare l'affermazione di Trump, così come tre esperti di immigrazione di organizzazioni pro-immigrazione. La ricerca di CNN non ha prodotto alcuna prova. Né FactCheck.org né altre fonti indipendenti hanno trovato prove a sostegno dell'affermazione di Trump.

CNN's Daniel Dale e Kaanita Iyer

Le affermazioni di Trump sui migranti irregolari sotto Biden

Durante il dibattito di martedì sera, l'ex Presidente Donald Trump ha sostenuto che 21 milioni di persone stanno attraversando il confine con gli Stati Uniti ogni mese sotto il Presidente Joe Biden.

Verifica dei Fatti: Questa è un'esagerazione. Il numero totale di "incontri" sia al confine nord che sud, dal febbraio 2021 al luglio 2024, è stato di circa 10 milioni, molto inferiore alla cifra di 21 milioni.

Un "incontro" non implica l'ingresso nel paese; alcune persone incontrate vengono respinte immediatamente. Anche se si includessero le stime del numero di "fuggitivi" (persone che hanno eluso il controllo della pattuglia di frontiera per entrare illegalmente negli Stati Uniti), che i Repubblicani della Camera hanno dichiarato essere più di 1,7 milioni durante l'amministrazione Biden-Harris, il totale sarebbe ancora significativamente inferiore ai 15, 16 o 18 milioni, secondo Michelle Mittelstadt, portavoce del Migration Policy Institute, che ha fatto queste dichiarazioni a giugno.

CNN's Daniel Dale e Piper Hudspeth Blackburn

Le affermazioni di Harris su Trump e l'aborto

Durante il dibattito, la Vicepresidente Kamala Harris ha sostenuto che Trump firmerebbe un divieto nazionale dell'aborto se eletto e che sotto il progetto 2025, scritto da Trump, gli aborti e i aborti spontanei sarebbero strettamente monitorati.

Verifica dei Fatti: Le accuse relative al Progetto 2025 rimangono non confermate, mentre non ci sono prove concrete che Trump firmerebbe un divieto federale dell'aborto se eletto.

Trump ha ripetutamente espresso il desiderio di vedere il Roe v. Wade, una decisione della Corte Suprema che garantisce il diritto legale all'aborto, ribaltata, ma non ci sono prove che intenda firmare un divieto federale dell'aborto se eletto. Il riferimento al Progetto 2025 rimane non confermato.

CNN's Daniel Dale e Alisyn Camerota

Inoltre, non c'è alcuna prova concreta che Trump abbia personalmente partecipato alla stesura del documento di politica Blueprint 2025. Noah Weinrich, un portavoce di Blueprint 2025, ha dichiarato a CNN quando affermazioni simili sono emerse durante la Convenzione Nazionale Democratica dello scorso mese. Ha detto: "Blueprint 2025 non ha affiliazioni con alcun candidato e nessun candidato ha partecipato alla stesura del Mandato per la Leadership, che è stato pubblicato dall'Heritage ad aprile 2023".

Di CNN's Daniel Dale e Kaanita Iyer

Data le politiche proposte da Trump, non sorprende che Harris affermi che il ritorno di Trump alla presidenza potrebbe comportare un aumento delle tasse per le famiglie della classe media di $4.000 all'anno. Il dibattito politico americano inevitabilmente affronta il tema dell'immigrazione, con Trump che fa affermazioni sui migranti che entrano nel paese dalle carceri e dagli istituti psichiatrici, ma i fact-checker non hanno trovato alcun fondamento in queste affermazioni.

Leggi anche: