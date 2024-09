- Esaminare il presunto inganno elettorale in Sassonia: quale dimensione ha la questione?

In Dresda, individui non identificati hanno nascosto le croci poste dai votanti e le hanno sostituite con croci rappresentanti il più piccolo partito "Freie Sachsen", etichettato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione come un'iniziativa di estrema destra. Secondo una dichiarazione della polizia sassone, circa 130 schede elettorali sono state scoperte nei distretti di Dresda, Radeberg e Bautzen. L'Ufficio per la protezione della Costituzione dello Stato ha assunto la responsabilità delle indagini.

Ora, le elezioni in Sassonia sono offuscate da accuse di corruzione. Risposte alle domande più importanti.

Cosa costituisce corruzione elettorale?

I parametri della corruzione elettorale sono definiti nell'articolo 107a, paragrafo 1 del Strafgesetzbuch. È un reato penale votare illegalmente o alterare intenzionalmente i risultati delle elezioni o manipolare l'esito. Ciò comprende anche i casi in cui qualcuno, all'interno dei limiti della legge, vota contro la scelta di un votante o senza il consenso esplicito del votante.

Chiunque violi questa disposizione è passibile di una multa o di un massimo di cinque anni di reclusione. Il tentativo è punibile.

Come sono emersi i problemi a Dresda?

La polizia di Dresda ha informato stern che sono state rilevate anomalie durante la conta delle schede elettorali da parte dei dipendenti della capitale dello Stato. Secondo un articolo della "Sächsische Zeitung", schede elettorali manipolate sono state inizialmente scoperte in due distretti elettorali. "Questa sospetta si è materializzata nei distretti elettorali 36011 e 36012", ha dichiarato un portavoce della città di Dresda al giornale. I due distretti elettorali si trovano a Langebrück, nella parte nord di Dresda. Sono state scoperte ulteriori irregolarità in altri distretti.

Nel distretto elettorale 36012, il partito "Freie Sachsen" ha ottenuto un risultato notevole, raccogliendo il 10,2% sia dalle votazioni dirette che dalle liste, per un totale di 119 voti. Nelle elezioni statali, il piccolo partito ha ottenuto il 2,2% dei voti. Come riportato da Bild, i dipendenti delle case di cura e i portalettere sono sotto indagine come potenziali responsabili a Dresda. La polizia non ha ancora confermato questo.

Quanto è diffusa la corruzione elettorale in Germania?

Eccezionalmente rara. Un portavoce del Bundeskriminalamt ha informato stern che la corruzione elettorale è un problema così trascurabile in Germania che non viene elencata separatamente nella Polizeikriminalstatistik. "La corruzione elettorale non è un problema in Germania", ha affermato il portavoce.

Attualmente, circolano voci di circa 130 schede elettorali manipolate in Sassonia, dove le autorità hanno identificato tentativi di manipolazione. Un totale di circa 2,37 milioni di voti sono stati espressi nelle elezioni statali della domenica.

I votanti devono preoccuparsi?

No. (Tentativi di) corruzione elettorale è eccezionalmente rara in Germania. In passato, ci sono stati casi di informazioni false e foto fabbricate che circolavano sui social media, falsamente rappresentando la corruzione elettorale. Tuttavia, questi sono stati smentiti e spiegati online dal Bundeswahlleiter.

I gruppi di estrema destra hanno tentato di sottomettere i processi democratici con campagne e azioni in elezioni precedenti. Il partito "Freie Sachsen", che avrebbe tratto vantaggio dalle croci manipolate, è anche classificato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione come un'iniziativa di estrema destra. Tuttavia, non è chiaro chi sia responsabile di questo tentativo di manipolazione in queste elezioni statali.

I voti personali e per corrispondenza sono contati e verificati da aiutanti volontari. Il numero totale di schede è incrociato con le liste dei votanti e quindi approvato dal comitato elettorale. In caso di incertezze, sono disponibili rappresentanti delle autorità competenti. Successivamente, le schede sono imballate secondo le regole e devono essere conservate in modo sicuro fino a quando il comitato elettorale dello Stato o federale autorizza la loro distruzione almeno 60 giorni prima della prossima elezione.

"La condotta e il conteggio delle elezioni nei distretti di votazione e per corrispondenza sono pubblici e verificabili", ha dichiarato un portavoce del Bundeswahlleiter a stern. "Chiunque può agire come osservatore elettorale e confermare che tutto procede in modo ordinato e tracciabile".

La Commissione ha avviato un'indagine sulle accuse di schede elettorali manipolate e tentativi di corruzione elettorale in Sassonia, dopo la scoperta di anomalie nei distretti elettorali e l'implicazione di potenziali responsabili come dipendenti di case di cura e portalettere.

Data la rarità della corruzione elettorale in Germania, come confermato dal Bundeskriminalamt, i votanti non devono preoccuparsi eccessivamente, ma possono ancora agire come osservatori elettorali per garantire la trasparenza e verificare che il processo elettorale sia ordinato e tracciabile.

