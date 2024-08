- Esaminare eventuali elementi che migliorino la sicurezza in relazione all'Axe.

Recente incidenti terroristici, presumibilmente compiuti da un immigrato estremista, hanno scatenato il caos politico. Dopo la tragica morte di tre persone a Solingen, c'è un crescente emphasis sui metodi pratici per scoraggiare l'immigrazione illecita. Il presidente del SPD Lars Klingbeil ha dichiarato al "Rheinische Post" (giovedì): "Sono pronto a proporre qualsiasi cosa che rafforzi veramente la sicurezza in Germania. L'azione cieca non è la soluzione, servono azioni concrete". Il leader del FDP Christian Lindner ha chiesto tagli al budget per i rifugiati di Dublin ospitati altrove nell'UE.

Dopo che il leader della fazione dell'Unione Friedrich Merz (CDU) ha presentato una lista di richieste e ha incontrato il Cancelliere Olaf Scholz (SPD), l'amministrazione ha dichiarato mercoledì che presenterà presto un primo elenco di misure per accelerare l'allontanamento dei richiedenti asilo respinti. Invece dell'alleanza tra Unione e Cancelleria di Merz, un comitato più ampio con membri dei partiti federali (sia dell'Unione che del SPD), altri ministeri federali e presumibilmente i Verdi e il FDP formulerà ulteriori misure.

Attualmente in discussione:

Espulsioni : Klingbeil ha dichiarato: "Dobbiamo rendere possibili le espulsioni in Afghanistan e Siria con grande urgenza". Merz è d'accordo. I tentativi precedenti sono falliti a causa della situazione di minaccia incerta in questi paesi e della mancanza di relazioni diplomatiche con gli autorità governanti. Inoltre, si discutono anche l'accelerazione delle espulsioni e l'abbassamento della soglia per le espulsioni particolarmente gravi, che consentirebbe l'uso delle armi come giustificazione per l'espulsione.

: Lindner ha chiesto: "Per i rifugiati di Dublin che devono andarsene, il contribuente tedesco non dovrebbe fornire più di zero euro". Revoca dello status di protezione per certi viaggi nel paese d'origine : Lindner ha menzionato coloro che "fanno vacanze nel paese da cui dovrebbero essere minacciati" - dovrebbero perdere il diritto di vivere in Germania.both the CDU and Union support this, but certain exceptions, like funerals or urgent matters, would be allowed. If a home trip becomes known, the protection status must now be evaluated. No reliable statistics are available, but some state governments have reported that vacation trips are seldom documented.

: Merz li promuove. Il Cancelliere Scholz li sostiene, dicendo: "Abbiamo bisogno di controlli alle frontiere per quanto possibile". Il dibattito riguarda i punti di controllo attuali alle frontiere con l'Austria, la Svizzera, la Repubblica Ceca e la Polonia, che possono essere attivati temporaneamente ma estesi ripetutamente. I Verdi sostengono i controlli mobili alle frontiere nella regione di frontiera. Tuttavia, i richiedenti asilo sono generalmente ammessi nel paese. Detenzione per la partenza : L'Unione richiede che i richiedenti asilo respinti che sono criminali o rappresentano un rischio siano trattenuti in detenzione fino a quando non possono essere espulsi o partire volontariamente. I critici citano gli ostacoli legali.

: L'Unione richiede che i richiedenti asilo respinti che sono criminali o rappresentano un rischio siano trattenuti in detenzione fino a quando non possono essere espulsi o partire volontariamente. I critici citano gli ostacoli legali. Moratoria sull'accettazione di afghani e siriani: L'Unione la promuove, ma i critici la vedono come legalmente discutibile.

Poteri Amplificati per le Agenzie di Sicurezza nel Mondo Digitale: Klingbeil ha dichiarato: "Le autorità hanno bisogno di maggiori libertà per monitorare le strutture di radicalizzazione degli terroristici islamici online". I politici dei Verdi Konstantin von Notz e Irene Mihalic propongono anche questo in un documento di posizione ottenuto dallo studio della capitale di ARD e dpa. Il politico SPD Sebastian Hartmann vede il FDP come un "ostacolo", in particolare riguardo all'accesso ai dati del traffico delle telecomunicazioni, che è legalmente permesso dalla legge UE: "Abbiamo un FDP che ha indebolito le agenzie di sicurezza a causa di una comprensione sbagliata dello stato di diritto".

Migliore Cooperazione Tra Polizia e Servizi Segreti: Notz e Mihalic la promuovono anche e probabilmente riceveranno il sostegno sia dell'Unione che del SPD.

Risposta più decisa contro i predicatori dell'odio: Klingbeil ha richiesto: "Dobbiamo limitare il potere dei predicatori dell'odio su TikTok e altri network. I fornitori e le piattaforme internet hanno i mezzi legali e, se non li usano, dobbiamo rafforzare la nostra risposta".

Finanziamento Adeguato e Maggior Personale per le Agenzie di Sicurezza:both Klingbeil e i due Verdi lo richiedono. Notz e Mihalic vogliono integrare il tema della sicurezza interna come responsabilità congiunta del governo federale e degli stati nella Costituzione tedesca.

Le Origini del Discorso:

Venerdì sera, un sospetto, presumibilmente motivato dall'ideologia islamica radicale, ha attaccato un festival cittadino a Solingen, accoltellando tre persone e ferendone otto. Il sospetto di 26 anni, siriano, è ora in custodia. La Procura federale sta indagando, incluso l'omicidio e l'appartenenza alla milizia terroristica islamica Stato Islamico, che ha rivendicato l'attacco e ha pubblicato un video di una persona mascherata che dovrebbe essere il sospetto. Il sospetto avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma l'espulsione è fallita.

