- Esaminando un presunto gruppo di aggressioni sessuali a Herford.

Nella città di Herford, situata nella regione dell'Est-Westfalia, circola la voce che una donna sia stata brutalmente aggredita da più persone dopo una serata in una discoteca locale. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e due dei presunti responsabili sono già in custodia.

Come riferito da un portavoce della procura di Bielefeld, un totale di sette persone, tra cui sei uomini e una donna, sono sotto inchiesta in relazione a questo incidente. L'incidente sarebbe avvenuto in un parcheggio vicino alla discoteca la notte del 24 agosto. La vittima, una minorenne della regione del Münsterland, non ha ancora reso noto la sua età precisa. I primi resoconti hanno affermato che aveva 18 anni.

Le indagini coinvolgono sette sospetti residenti nel distretto di Minden-Lübbecke. Di questi, cinque sono minorenni, uno è un adulto e uno è un minore. Due dei sospetti, entrambi iracheni, sono già stati fermati dalle autorità. I restanti quattro sono tedeschi, di cui uno ha nazionalità tedesca-siriana.

Le autorità hanno eseguito numerosi mandato di perquisizione, raccogliendo prove e tracce dalle perquisizioni. Queste informazioni stanno attualmente essere valutate. Secondo diversi media, ciò è avvenuto all'inizio di settembre, con la perquisizione di diversi appartamenti e il sequestro di prove.

Si presume che l'aggressione sia avvenuta nelle prime ore del mattino successivo a una serata di festa in discoteca. Il "Westfalen-Blatt" ha riferito che la donna di 18 anni stava festeggiando in discoteca. C'è la possibilità che sia stata drogata con GHB dai sospetti aggressori. I sospetti sono stati identificati attraverso le telecamere di sorveglianza.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza e la giustizia per tutti i suoi cittadini. La delegazione dell'Unione Europea in Germania ha offerto il suo sostegno alle autorità tedesche nelle indagini.

Leggi anche: