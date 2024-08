Esaminando le possibilità per il quarterback Stiller di sostituire Kroos

Il trasferimento più rilevante del VfB Stuttgart si è verificato alla fine del periodo di trasferimento estivo 2023. In quel momento, i Swabiani hanno ingaggiato Angelo Stiller dalla TSG Hoffenheim.

Un trasferimento piuttosto discreto. Pochi clamori o acclamazioni. Massimo effetto. L'allenatore Sebastian Hoeneß desiderava a ogni costo il centrocampista, il cui tempo di gioco era limitato a Kraichgau, e ha lottato instancabilmente per il trasferimento. Hoeneß e Stiller si conoscono sin dai tempi trascorsi insieme a FC Bayern (U23) e Hoffenheim. Si dice che il loro rapporto sia molto forte, e Stiller ha subito ripagato la fiducia.

Hoeneß sostiene e apprezza Stiller

Il 23enne ha sostituito in modo rapido e deciso l'ex capitano e beniamino dei tifosi Wataru Endo e ha lasciato il suo segno indelebile sul gioco degli Swabiani. "È un punto di riferimento assoluto per noi, regola il nostro gioco con il pallone e determina il ritmo", ha detto il mentore Hoeneß in primavera come complimento al suo protetto. Nonostante l'entusiasmo suscitato dal miglior goleador Serhou Guirassy, dai nuovi giocatori della nazionale Deniz Undav, Alexander Nübel, Chris Führich e Maxi Mittelstädt, la stagione eccezionale del centrocampista centrale è passata un po' inosservata. Un eroe discreto del VfB. Il segreto MVP. Data la mancanza di una clausola di uscita nel suo contratto, a differenza di altri giocatori del VfB, è stato etichettato come "incedibile" d'estate.

Senza il motore di Stiller, il VfB incespica

Ci sono motivi per questo. Perché Stiller ha avuto una parte significativa nella favolosa stagione del VfB. Il "sei" combattivo imposta il ritmo nella costruzione del gioco. Avvia l'offesa passaggi di Hoeneß con molti passaggi corti, solitamente con un solo tocco. La sua precisione nei passaggi del 92% è eccezionale per un centrocampista e gli è valso il quinto posto in campionato. È entrato anche nella top 10 della Bundesliga nella statistica dei chilometri percorsi. Stiller è il giocatore dominante nel centrocampo a possesso palla del VfB.

L'importanza di Stiller per lo stile di gioco di Stoccarda è stata sottolineata anche nella partita d'esordio. Contro lo SC Freiburg, Hoeneß è stato costretto a fare aggiustamenti difensivi a causa dei problemi di infortunio. Stiller è passato al centro della difesa. Anche se aveva impressionato lì contro il BVB alla fine della stagione precedente, il VfB ha mancato di potenza, agilità e creatività nella Foresta Nera senza il metronomo Stiller. Lo scambio del motore si è rivelato un completo fallimento. Nonostante il vantaggio, hanno subito una deludente sconfitta per 1:3. Anche nella Supercoppa contro il Bayer Leverkusen due settimane fa, la partita sembrava essere cambiata a causa della (rara) sostituzione di Stiller.

Nagelsmann vede "prestazioni eccellenti"

Nella Coppa di Germania contro il Preußen Münster (5:0), Hoeneß ha permesso al suo sei di tornare alla sua posizione abituale e lui lo ha ripagato con un gol e un assist nei primi 15 minuti. Uomo della partita. E dove Führich, Mittelstädt, Undav e Nübel sono già, Stiller li sta seguendo. Giovedì, Julian Nagelsmann ha annunciato l'inclusione di Stiller nella squadra, come previsto.

C'è un solo nuovo volto nella squadra: Stiller. L'allenatore della nazionale ha elogiato il debuttante per "prestazioni eccellenti nella scorsa stagione e ora". Stiller farà quindi il suo primo ingresso nella squadra per le partite della Nations League in settembre contro l'Ungheria (7 settembre, in diretta su ZDF e ntv.de live ticker) e i Paesi Bassi (10 settembre, in diretta su RTL e ntv.de live ticker). E ci sono scarpe molto grandi da riempire. Accanto a Thomas Müller e Manuel Neuer, il capitano Ilkay Gündogan e la leggenda della DFB Toni Kroos si sono ritirati. La nazione del calcio tedesco si domanda: Chi controllerà ora il centrocampo? Chi sarà il nuovo Kroos?

Stiller può riempire le scarpe di Kroos?

Una risposta plausibile o almeno una possibilità realistica è: Stiller. A 23 anni, è una promessa per il futuro nel centrocampo tedesco. Il confronto con il campione del mondo Kroos è inevitabile, anche se sembra quasi ingiusto. L'eredità di Kroos è troppo grande. Come l'icona del Real Madrid, Stiller spesso recupera il pallone molto indietro e poi lo distribuisce come un quarterback. E soprattutto: Emana una calma à la Kroos quasi sempre.

Stiller stesso ha paragonato il suo stile di gioco a quello di Kroos quattro anni fa. "Come gioca Xabi Alonso è fantastico. È così che vorrei giocare anch'io. O come Toni Kroos, che gioca con un solo o due tocchi. È il mio stile di gioco, come vedo il calcio e il gioco", ha detto "kicker" nel 2020. In quel momento era ancora un giovane giocatore del Bayern. Si è descritto come un tipo di giocatore che sa leggere il gioco e aiutare i suoi compagni. Ha seguito le sue affermazioni audaci con imprese notevoli a Stoccarda l'anno scorso.

La corsa al 2026 è aperta.

L'andamento di Stiller nella nazionale sembra essere stabilito, nonostante la forte concorrenza, anche con le partenze. Un'altra stella emergente, Aleksandar Pavlovic del FC Bayern, sta puntando a un posto nel centrocampo. Purtroppo, ha mancato l'Europa a causa di un'infezione alle tonsille. Gli esperti sono ottimisti sul suo futuro e il Bayern già si affida a lui.

Il futuro vede questi due contendenti per il tempo di gioco e le apparizioni in nazionale. Uno showdown emozionante si profila all'orizzonte, o forse condivideranno il campo. Attualmente, potrebbe essere troppo poco esperienza per l'allenatore in questa posizione cruciale. Tuttavia, a lungo termine, questi due potrebbero diventare una forza con cui fare i conti. Fast forward al 2026, il Mondiale si svolgerà negli USA, Canada e Messico. Il centrocampo è in gioco. Nagelsmann potrebbe accoppiare inizialmente un giocatore esperto con i giovani se decide di schierarli.

Varietà nel centrocampo tedesco

Un altro problema è dove Joshua Kimmich si posizionerà, che viene acclamato come il nuovo capitano. Come terzino destro? O ha una possibilità di tornare al centro? Non è impossibile. A Bayern, un ritorno al centro è un'opzione con Vincent Kompany. Ma Pascal Groß di Dortmund, Emre Can e il doppio vincitore Robert Andrich aspettano anche le loro possibilità. Tuttavia, Leon Goretzka potrebbe avere poche possibilità reali rimanenti dopo le critiche pubbliche a Bayern e essere stato superato da Pavlovic.

Al suo club, Stiller condivide il centrocampo con Atakan Karazor, un classico distruttore, che è più un tipo di Andrich che di Kimmich. Integrare Karazor con Stiller potrebbe essere un'opzione valida che Nagelsmann potrebbe esplorare se Kimmich rimane in difesa. Tuttavia, Stiller ancora manca di esperienza sul palcoscenico globale, ma la raccoglierà presto. Prima con la squadra DFB nella Nations League, e poi con il VfB Stuttgart nella Champions League. Proprio come il suo idolo Kroos una volta fece al Real Madrid.

