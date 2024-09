Esaminando il problema che circonda l'acquisizione di Palhinha da parte del Bayern Monaco e il motivo della sua scarsa performance durante il suo mandato con il club.

Thomas Tuchel aveva un forte desiderio di portare Joao Palhinha a FC Bayern come "centrocampista difensivo", ma il giocatore è arrivato un anno dopo e ha faticato sotto il successore di Tuchel, Vincent Kompany. Max Eberl ha discusso la situazione del trasferimento di alto profilo.

Joao Palhinha ha giocato in pochi incontri per FC Bayern da allora. Il portoghese è sceso in campo per i campioni della storia in quattro partite, ma ha totalizzato solo 139 minuti. Non si può negare che il 29enne non è ancora al suo meglio. Tuchel era ansioso di firmare il portoghese nell'estate del 2023 come "centrocampista difensivo", e aveva già tutto pronto, ma l'affare è saltato all'ultimo momento. FC Fulham si è rifiutato di lasciarlo andare perché non avevano trovato un sostituto.

Tuchel aveva un ruolo specifico in mente per Palhinja. Avrebbe dovuto essere un vero "centrocampista difensivo" per tenere insieme la squadra di Monaco. Non tutti i giocatori della rosa erano d'accordo con questa idea. Joshua Kimmich, ad esempio, si è sentito un po' a disagio e ha fatto sapere di vedere se stesso in quel ruolo. Kompany condivide la stessa opinione e ha riportato Kimmich dalla posizione di terzino destro al centro. E ha fatto giocare il giovane nazionale Aleksandar Pavlovic accanto a lui. Palhinja, che ha raggiunto la squadra quest'estate per circa 50 milioni di euro con un anno di ritardo, non ha spazio nella squadra. Non è nemmeno riuscito a entrare nella formazione titolare. Ha giocato solo l'intera partita dei 90 minuti nella vittoria per 6-1 contro la promossa Holstein Kiel.

Palhinja non ha ottenuto minuti nella partita casalinga contro il Bayer 04 Leverkusen sabato sera. Cosa sta succedendo? FC Bayern ha speso 50 milioni di euro per un giocatore che non serve più? Il direttore sportivo Max Eberl lo nega categoricamente e difende il nuovo acquisto. "Ne avremo bisogno, ne avremo bisogno", ha detto dopo il pareggio per 1-1 contro Leverkusen. "Siamo ora alla quinta giornata di Bundesliga, abbiamo una giornata di Champions League", ha detto il direttore sportivo e ha aggiunto: "Il momento della verità nei campionati è marzo, aprile, maggio".

Eberl vede uno dei motivi del forte inizio della squadra nella "livello estremamente alto della concorrenza nella rosa". Questo è evidente dal fatto che "Joao Palhinja può certamente essere portato in campo in questa partita". In linea di principio, è così al FC Bayern: "Se un giocatore pensa di poter fare un po' meno, allora ce ne sono altri che sono pronti". Come Palhinja - magari già nel suo rapido ritorno in Inghilterra con la partita di Champions League in programma mercoledì contro l'Aston Villa (nel live ticker su ntv.de).

Uno che sta fiorendo sotto Kompany e che occupa una delle posizioni che Palhinja vorrebbe è Kimmich. "L'idea di gioco del coach mi si addice molto bene. Vedo nel modo in cui vuole giocare a calcio che posso portare le mie forze in tavola", ha detto Kimmich in "Blickpunkt Sport" su BR Fernsehen. "Certo, noto che mi vede al centro. Tuttavia, non direi mai che la posizione di terzino destro è storia per me. Soprattutto nella nazionale, gioco ancora come terzino destro", ha detto il capo del centrocampo del FC Bayern. "Vedo che è una grande forza, o che mi ha già portato dove sono oggi, che posso giocare in

