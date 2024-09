- Esame rivela il potenziale dell'agricoltura per ridurre significativamente le emissioni di gas serra

Emissione di gas serra dalle attività agricole e dalle torbiere utilizzate per l'agricoltura all'interno dell'UE potrebbero diminuire di oltre la metà entro il 2045, secondo quanto suggerito da recenti ricerche. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso diverse metodologie, come la riduzione dell'allevamento del bestiame, il rimpinzamento delle torbiere drenate e l'utilizzo di fertilizzanti più ecologici, secondo una simulazione condotta da Agora Agrar, un think tank di ricerca.

In modo interessante, il rimpinzamento delle torbiere drenate potrebbe portare a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se l'80% delle torbiere attualmente utilizzate e drenate venisse rimpinzata, si potrebbero evitare circa 70 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in emissioni di gas serra ogni anno. Questo è equivalente alle emissioni annuali di gas serra di un paese come l'Austria.

Agricoltura a basso impatto ambientale

Per rendere l'agricoltura più ecologica, i consumatori dovrebbero modificare le loro abitudini, secondo lo scenario proposto dallo studio. Per raggiungere la riduzione calcolata delle emissioni di gas serra nell'agricoltura, come indicato dalla simulazione, i ricercatori ipotizzano una riduzione del 50% del consumo di prodotti animali entro il 2045. Ciò porterebbe direttamente a una riduzione delle emissioni di gas serra. Inoltre, le aree attualmente utilizzate per la coltivazione del foraggio potrebbero essere riutilizzate per altri scopi.

Christine Chemnitz, co-direttrice di Agora Agrar, ha sottolineato l'importanza dell'utilizzo dei fondi della politica agricola dell'UE per generare reddito per l'agricoltura e la silvicoltura attraverso la sostenibilità. Ha auspicato l'istituzione di un quadro politico durante il prossimo periodo legislativo dell'UE che promuova l'uso efficiente del terreno, il consumo sostenibile e premi gli agricoltori per l'adozione di misure climatiche.

La Commissione ha approvato le strategie proposte da Agora Agrar per ridurre le emissioni di gas serra dalle attività agricole all'interno dell'UE, comprese il rimpinzamento delle torbiere e la promozione dell'agricoltura a basso impatto ambientale. Entro il 2045, la Commissione intende supportare i cambiamenti strutturali nell'agricoltura che potrebbero ridurre le emissioni di gas serra di più della metà, come previsto dagli obiettivi della politica.

